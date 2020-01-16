اعتقال أحد مشاهير يوتيوب بعد تسلقه الهرم الأكبر في مصر

قال نجم يوتيوب الشهير فيتالي زدوروفيتسكي (أمريكي-روسي)، إن قوات الأمن المصرية اعتقلته بعد تسلقه الهرم الأكبر، وقامت بحبسه لمدة خمسة أيام.

وكتب زدوروفيتسكي على صفحته بإنستغرام "لا توجد كلمات يمكن أن تفسر ما مررت به خلال الأيام الخمسةِ الماضية"، وأضاف" لقد حُبست في مصر لأنني صعدت أهرامات الجيزة".

وأكد زدوروفيتسكي أنه تعرض من قبل للسجن عدة مرات، ولكن "هذه كانت الأسوأ إلى حد بعيد" على حد وصفه.

وأضاف "رأيت أشياء فظيعة.. ولا أتمناها لأحد".

أوضح زدوروفيتسكي أنه لم يندم على ما حدث، مضيفا: "لقد فعلت ذلك لسبب وجيه، وسأشارك قريبًا مقطع الفيديو بالكامل حتى يتمكن العالم بأسره من مشاهدته".

ونشر صورة لهاتف صديقه بعد إطلاق سراحه، وقد أرسل إليه 3 رسائل تبين شعوره بالسعادة لإطلاق سراحه.

ولد فيتالي زدوروفيتسكي في مورمانسك في روسيا في 8 مارس/آذار، 1992، وانتقل في وقت مبكر إلى أوديسا بأوكرانيا حيث تابع دراسته لمدة عامين، ثم رحل بعدها إلى الولايات المتحدة.

ويعد من مشاهير يوتيوب، ولديه قناة VitalyzdTv تنشر مقاطع كوميدية وجريئة.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عارضة الأزياء الأمريكية، كينزي ولانسكي، الشهيرة بـ "العارضة العارية" لتسلقها أحد الأهرامات بدون الحصول على تصاريح أمنية لذلك.