نجومية أخصائية تغذية.. هل غيرت مواقع التواصل معايير الشهرة؟

قبل أيام، احتفلت أخصائية التغذية المصرية نورهان قنديل بوصول عدد متابعيها على إنستغرام إلى مليون متابع. كما تحظى مقاطعها على فيس بوك بمشاهدة عالية.

وتحل ضيفة في عدد من القنوات الفضائية العربية. فلماذا اشتهرت نورهان؟ وهل تغيرت معايير الشهرة؟

كان نجوم الفن والسينما والسياسة هم أهل الحظوة في عالم الشهرة، ولكن مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي برز عدد من المشاهير الجدد في مجالات مختلفة، سواء الرسم أو الطبخ أو الصناعات اليدوية، أو التصوير الفوتوغرافي أو مجال التوعية الصحية أو الدعوة.

اختارت نورهان اسم بروفايلها على إنستغرام "الدكتورة الطفلة" DR. BABY، وتحدث متابعيها بشكل شبه يومي عن الموضوعات الأكثر تداولا في عالم الصحة واللياقة مثل الصيام المتقطع، وانتقدت استخدام الأجهزة و"النصب" في مراكز التخسيس، كما هاجمت نظام الكيتو وأكدت أنه ضار صحيا.

ودعت نورهان إلى اتباع نظام حمية متوازن دون حرمان، وتحفظت على اتباع أنظمة الحمية الصارمة. ظهرت في أكثر من فيديو وهي تتناول الحلويات "العدو الأول للحمية"؛ وهي تسأل متابعيها: "الجريمة الكاملة.. إيه نقطة ضعفكم؟".

كما جذبت متابعيها بشخصيتها المركبة، تركت الصيدلة واتجهت للعمل في التغذية العلاجية عن شغف واهتمام، كما أثارت الإعجاب لكونها محاضرة بالجامعة ومدربة صحة عامة، ولكنها في الوقت نفسه امرأة مصرية مستقرة اجتماعيا وزوجة وأم لثلاث بنات وتحافظ على مظهرها ولياقتها دون وضع مساحيق تجميل صارخة.

يبحث الناس عمن يمثلونهم ويتخذونهم قدوة في عصر سقطت فيه الرموز وغاب فيه "النموذج" أو "القدوة". ووجد البعض ضالتهم المنشودة في الشخصيات البارزة على مواقع التواصل، والذين أطلق عليهم الإعلام مسمى "المؤثرون".

المؤثرون أشخاص لديهم عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، يتشاركون معهم يومياتهم وبعض لحظات حياتهم..

وتبرز لدى هؤلاء موهبة ما، ويؤثرون في سلوك متابعيهم. ويتناسب هذا القدر من التأثير مع عدد متابعيهم.

ويمثل مشاهير وسائل الإعلام الاجتماعي مرجعية لدى متابعيهم ويسترشدون بهم في قرارات الشراء، والسفر، وأسلوب الحياة.

انتبهت الشركات التجارية والإعلانية مبكرا لإمكانية "استغلال" المؤثرين في الدعاية لمنتجاتهم في مقابل مادي أو امتيازات خاصة.

ووقع بعض المؤثرين في هذا الفخ، وحققوا أرباحا ضخمة من خلال تحويل صفحاتهم الشخصية إلى صفحات دعائية على حساب متابعيهم الذين وثقوا فيهم.

وتتعرض مصداقية المؤثرين لهزة كبيرة بسبب إقبالهم المبالغ فيه على الدعاية للمنتجات والاستمتاع بالسفر والتسوق مقابل النشر على حساباتهم الشخصية دون توفير ضمانات لمتابعيهم عن مدى نزاهة تقييماتهم للمنتجات.

مقطع تتحدث فيه نورهان عن بذور الشيا