"برغر كينغ" يعرض وظيفة على الأمير هاري

عرض حساب سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "برغر كينغ" عبر موقع التواصل "تويتر" وظيفة بدوام جزئي على الأمير البريطاني هاري بعد قراره وزوجته ميغان ماركل التخلي عن مهامهما الملكية.

@ harry, this royal family offers part-time positions — Burger King (@BurgerKing) January 13, 2020

وكتب الحساب مشيرا إلى اسم "هاري" في التغريدة: "هذه العائلة الملكية توفر لك مناصب عمل بدوام جزئي".

وأثارت التغريدة جدلاً عبر "تويتر" حيث جاءت بعد إعلان الأمير هاري وزوجته ميغان مؤخرًا تنازلهما عن مهامهما الملكية عبر موقع التواصل "إنستغرام"، معربين عن نيتهما الاستقلال ماديًا مع الاستمرار في دعمهما الكامل للملكة إليزابيث الثانية.

وليست هذه المرة الأولى التي يشير فيها "برغر كينغ" إلى الأمير هاري، إذ نشر في وقت سابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا متضمنا صورة "تاج" وكتب "أعزاؤنا الدوقات، كما هو الحال مع آلاف الأشخاص، يمكنك أن تشارك مستقبلك معنا كما تريد، انضم لفريقنا".