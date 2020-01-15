النيابة اللبنانية تتهم زوج نانسي عجرم بالقتل العمد

وجهت النائبة العامة اللبنانية القاضية غادة عون، اليوم الأربعاء تهمة القتل العمد، لفادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، وذلك على خلفية مقتل شاب سوري.

وذكرت الوكالة "الوطنية للإعلام اللبنانية" اليوم أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم بجناية القتل العمد.

وبحسب الوكالة، أحالت القاضية الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

وتعرضت فيلا نانسي عجرم، حسب التحقيقات، للاقتحام من قِبل سارق من الجنسية السورية، إذ أطلق زوجها فادي الهاشم النار عليه فأرداه قتيلا، وتم توقيف الهاشم قبل أن يطلق القضاء اللبناني سبيله.

وشغلت القضية مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعدما أثبت الطب الشرعي تلقي القتيل 18 رصاصة من الأمام والخلف، وهو ما أثار ضجة وجدلًا واسعًا في ملابسات الحادث وبشأن كونه "لصًا أم صاحب حق".

وقبل أيام، كشفت وسائل إعلام محلية سورية تفاصيل جديدة عن الشاب السوري، إذ نقلت عن أقارب القتيل أنه كان يعمل لدى زوج نانسي عجرم وأنه ذهب للفيلا ومعه مسدس "لعبة" للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة، وهو ما نفاه تمامًا محامي أسرة نانسي.

وقدمت نانسي واجب العزاء لأهل القتيل ووالدته وزوجته، وأكدت نفيها أن يكون قد سبق له العمل في فيلتها، لكن والدة القتيل رفضت قبول عزاء نانسي وشككت جملة وتفصيلًا فيما قيل عن تفاصيل الحادث.

وقالت والدة القتيل في تصريحات محلية "لو كان ابني مجرد لص لما تلقى كل هذه الرصاصات"، وطالبت القضاء اللبناني بإنصافها والقصاص لابنها.