في منطقة تسودها الجريمة.. تحويل طائرة بوينغ لمكتبة أطفال (فيديو)

قال مسؤول مكسيكي إنه تم تحويل طائرة بوينغ 737 إلى مكتبة للأطفال والمراهقين في واحدة من أكثر المناطق التي تسودها الجريمة في مدينة مكسيكو سيتي.

وقال متحدث باسم حي أزتابالابا، إن الطائرة أصبحت خارج الخدمة منذ سنوات قليلة مضت وذلك بعد استخدامها لعقدين من الزمن.

ويضم حي أزتابالابا أكبر عدد من السكان ويشهد أعلى معدلات للجريمة من بين أحياء مكسيكو سيتي الستة عشر.

Cuando se apuesta a la lectura y a los libros, se apuesta por el conocimiento, la educación, la ciencia y la cultura; se invierte en el presente, pero construyendo el futuro. #VolandoALaUTOPÍA busca aproximar a niñ@s y jóvenes al descubrimiento del mundo a través de las letras. pic.twitter.com/Fom2wfYHuR — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 12, 2020

وأضاف المتحدث، أن إدارة الحي اشترت الطائرة من شركات الطيران المكسيكية (أفياكسا) التي لم تعد قائمة.

وأشار إلى أنه تم افتتاح المكتبة، الأحد، وهي مزودة بـ 240 كتابًا و2400 كتابًا بصيغة "بي دي إف" بالإضافة إلى كتب صوتية و26 جهاز كمبيوتر وجهاز محاكاة الطيران حيث يمكن للأطفال اللعب بالطائرات التجريبية.

ومن المقرر أيضًا افتتاح مكتبة ثانية- مصنوعة من طائرة طراز بوينغ 757 باعتبار ذلك جزءا من خُطط الحي لتعزيز الثقافة والتكامل الاجتماعي.