البث الحي
منوعات|المكسيك

في منطقة تسودها الجريمة.. تحويل طائرة بوينغ لمكتبة أطفال (فيديو)

تحويل طائرة لمكتبة أطفال في المكسيك
تحويل طائرة لمكتبة أطفال في المكسيك
14/1/2020

قال مسؤول مكسيكي إنه تم تحويل طائرة بوينغ 737 إلى مكتبة للأطفال والمراهقين في واحدة من أكثر المناطق التي تسودها الجريمة في مدينة مكسيكو سيتي.

وقال متحدث باسم حي أزتابالابا، إن الطائرة أصبحت خارج الخدمة منذ سنوات قليلة مضت وذلك بعد استخدامها لعقدين من الزمن.

ويضم حي أزتابالابا أكبر عدد من السكان ويشهد أعلى معدلات للجريمة من بين أحياء مكسيكو سيتي الستة عشر.

وأضاف المتحدث، أن إدارة الحي اشترت الطائرة من شركات الطيران المكسيكية (أفياكسا) التي لم تعد قائمة.

وأشار إلى أنه تم افتتاح المكتبة، الأحد، وهي مزودة بـ 240 كتابًا و2400 كتابًا بصيغة "بي دي إف" بالإضافة إلى كتب صوتية و26 جهاز كمبيوتر وجهاز محاكاة الطيران حيث يمكن للأطفال اللعب بالطائرات التجريبية.

ومن المقرر أيضًا افتتاح مكتبة ثانية- مصنوعة من طائرة طراز بوينغ 757 باعتبار ذلك جزءا من خُطط الحي لتعزيز الثقافة والتكامل الاجتماعي.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

استخدم لعلاج ترمب.. لماذا أوصت منظمة الصحة بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا؟

منظمة الصحة توصي بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا (رويترز)

وفاة "عميد الإيرانيين" عن 138 عاما

العاصمة الإيرانية طهران

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

مصادر تكشف سياسته للاحتفاظ بالسلطة.. انتكاسة قضائية جديدة لترمب وتثبيت فوز بايدن بجورجيا

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)