تحريف للقرآن في امتحان بمدرسة مصرية.. والسلطات ترد: خطأ مطبعي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ورقة امتحان في إحدى المدارس المصرية، تتضمن تحريفا للقرآن الكريم.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن ورقة الأسئلة التي تضمنت هذا الخطأ الكبير، كانت في امتحان اللغة العربية والخط العربي للفترة الصباحية بإحدى مدارس إدارة كوم حمادة التعليمية في محافظة البحيرة شمال غربي دلتا النيل.

وطلب السؤال من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي كتابة عبارة نصها "قال تعالى (مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه)"، وهي ليست بآية قرانية، وواضع السؤال الخاطيء طلب من التلاميذ كتابتها مرتين، إحداهما بخط النسخ والأخري بخط الرقعة.

وعبر مستخدمو مواقع التواصل عن استيائهم من الخطأ في الامتحان، وتساءلوا عن أسباب عدم مراجعة الإمتحان قبل طبعه وتوزيعه على الطلاب، وطالبوا بمحاسبة المتسبب فيه.

يامصر هانت و بانت معلش نتحمل

صباحنا نادي و صباح الندل مش باين.. حتى كتاب الله لم يَسلم من آذاهم وقاموا بتحريفه فى امتحان اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي فى إدارة كوم حمادة بمحافظة البحيرة…

"وهيعمل ايه التعليم فى #وطن_ضايع "#صباح_الخير للناطقين بالخير عاشقين الحرية والوطن. pic.twitter.com/xIFBNYMavZ — جياد الرهبة (@Korkunc_atlar) January 14, 2020

https://twitter.com/EMM90000/status/1216984385079083009?ref_src=twsrc%5Etfw

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، قوله إنه أصدر قرارا بإحالة المتسبب في الواقعة للتحقيق.

وأضاف المسؤول أن غرفة عمليات المديرية تلقت شكوى بالخطأ فور فتح المظاريف الخاصة بالأسئلة، وأنه بعد التحري عن الواقعة تبين أن ما حدث هو خطأ مطبعي، وأن الأمر برمته محل تحقيق أمام الشؤون القانونية بالمديرية.