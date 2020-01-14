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الغيلم دييغو خصّب 800 سلحفاة وأنقذ فصيلته من الانقراض (فيديو)

14/1/2020

يبلغ عمر الغيلم (ذكر السلحفاة) دييغو 100 عام، وهو مسؤول عن تخصيب 800 من نسله، ما ساهم بشكل كبير في إنقاذ أحد انواع السلاحف الضخمة في جزر غالاباغوس.

وسيعود دييغو في مارس/ آذار المقبل إلى موطنه الطبيعي في جزيرة إسبانيولا، التي جلب منها منذ أكثر من ثمانية عقود.

وتحول هذا النوع من السلاحف الضخمة من 15 نوعا، منها نوع دييغو، إلى 2000 نوع، بفضل برنامج إعادة السلاحف الضخمة.

وعاش دييغو 30 عاما في حديقة حيوان سان دييغو في كاليفورنيا، قبل أن يصبح جزءا من برنامج التكاثر في الأسر.

ويزن هذا النوع نحو 80 كيلوغراما، ويبلغ طوله أقل من متر، ويمكن أن يصل إلى متر ونصف، عندما يمدد ساقيه وعنقه.

ويعد صيد القراصنة أحد أهم اسباب اختفاء هذا النوع من السلاحف الضخمة، حيث يستخدموها كطعام لأطقمهم.

وبدأ دييغو عملية حجر صحي الأسبوع الماضي لإعادته إلى جزيرة إسبانيولا، من أجل إزالة خطر انتشار بذور غير موجودة بالجزيرة، بحسب متنزه غالاباغوس الوطني.

يشار إلى أن جزيرة إسبانيولا هي أيضا موطن حيوانات الإيغوانا وسبع البحر وأنواع عديدة من الطيور.

المصدر : وكالات
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