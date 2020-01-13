كيف استقبل تلاميذ زميلهم بعد شفائه من السرطان؟ (فيديو)

تداول مغردون مقطعا مصورا لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات خلال أول يوم عودة إلى مدرسته في أوهايو الأمريكية، بعد تغلبه على مرض سرطان الدم "اللوكيميا"، وكيف استقبله زملاؤه.

وقررت المدرسة أن تفاجئ الطفل بالاحتفال بانتصاره على المرض، الذي عانى منه لمدة ثلاث سنوات.

واستقبل جون أوليفر زيبي، الذي يُعرف باسم "جو"، بتصفيق وهتافات من قبل زملائه في المدرسة والمدرسين وعائلته.

وكانت مدرسة سانت هيلين الكاثوليكية في أوهايو، قد رتبت هذا الاستقبال يوم الأربعاء الماضي، وحصد المقطع الإنساني ملايين المشاهدات على منصات التواصل.