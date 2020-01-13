البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

كيف استقبل تلاميذ زميلهم بعد شفائه من السرطان؟ (فيديو)

13/1/2020

تداول مغردون مقطعا مصورا لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات خلال أول يوم عودة إلى مدرسته في أوهايو الأمريكية، بعد تغلبه على مرض سرطان الدم "اللوكيميا"، وكيف استقبله زملاؤه.

وقررت المدرسة أن تفاجئ الطفل بالاحتفال بانتصاره على المرض، الذي عانى منه لمدة ثلاث سنوات.

واستقبل جون أوليفر زيبي، الذي يُعرف باسم "جو"، بتصفيق وهتافات من قبل زملائه في المدرسة والمدرسين وعائلته.

وكانت مدرسة سانت هيلين الكاثوليكية في أوهايو، قد رتبت هذا الاستقبال يوم الأربعاء الماضي، وحصد المقطع الإنساني ملايين المشاهدات على منصات التواصل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من منوعات

استخدم لعلاج ترمب.. لماذا أوصت منظمة الصحة بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا؟

منظمة الصحة توصي بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا (رويترز)

وفاة "عميد الإيرانيين" عن 138 عاما

العاصمة الإيرانية طهران

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

خوفا من الدور التركي.. ماكرون يطالب بإشراف دولي في كاراباخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)