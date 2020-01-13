قوات خاصة وطائرات مسيّرة وكلاب مدربة.. الأردن يبحث عن شاب مفقود

لليوم السادس على التوالي، استمرت فرق الإنقاذ الأردنية في البحث عن الشاب الأردني المفقود حمزة الخطيب الذي جرفته مياه سيل الزرقاء بالقرب من محافظة جرش الأردنية مساء الأربعاء الماضي.

وتحولت قصة الشاب الأردني المفقود حمزة الخطيب (22 عاما) إلى قضية رأي عام في البلاد تتناولها وسائل الاعلام والصحف على مدار الساعة، وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع ذوي الخطيب خصوصا أسرته ووالدته.

ونقلت وسائل الاعلام الأردنية عن المقدم أنس العبادي مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة جرش قوله إن طواقم من الغواصين ورجال الإنقاذ انتشروا في منطقة واسعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في محاولة للتوصل إلى أي دلائل تشير إلى مصير الشاب المفقود منذ عدة أيام، ولم يعثر له على أثر.

كما انضمت كوادر وفرق مختلفة من قوات الدرك ولواء الصحراء والأمن العام فجر اليوم الإثنين لكوادر وفرق البحث والإنقاذ التابعة لمديرية الدفاع المدني، لمواصلة البحث عن الشاب، وإجراء عمليات التمشيط والبحث في منطقة السيل، من جهة محافظة جرش، والتركيز على نقاط التقاء المياه للعثور على الشخص المفقود.