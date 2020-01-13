شاهد: فيديو لأم وبناتها يسكنّ في غرفة محول كهرباء يغضب السعوديين

أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء سعوديون على مواقع التواصل، يوثق لحالة "غير إنسانية" لأم تقيم برفقة بناتها في غرفة محول الكهرباء، موجة من الغضب والاستنكار بين المغردين.

وعبر هاشتاغ (#ام_وبناتها) عبر السعوديون على موقع تويتر عن تضامنهم مع الأسرة، مما نتج عنه توفير شقة مفروشة مؤقتا، حسب ما أفاد به المغردون.

وعبر الناشطون عن استنكارهم لما آلت إليه حالة الأم، بعدما تبين أنها في هذه الوضعية منذ قرابة شهر كامل، بعدما طردها زوجها.

https://twitter.com/alshehriba/status/1213264547332710406?ref_src=twsrc%5Etfw

وعاب مغردون على الجهات المسؤولة تقصيرها وصرفها للملايين على "استضافة المباريات والمسابقات. والتعاقد مع الحفلات"، في حين توجه آخرون باللوم على ما سموه "الجهل المتفشي في المجتمع" والذي لا يسمح للمرأة بالعمل ويجعلها عالة على زوجها.

#ام_وبناتها منظر البطانيه والملابس المعلقه يقطع القلب💔

ساكنه عند كيبل عداد كهرباء هي وأبنائها رتوتوا هذا المقطع لين يوصل الليله هذي للأمير #محمد_بن_سلمان يشوف موضوعهم بنفسه ويشكل لجنه تدرس حالتهم مع هذا البرد ماتحملوا اللي في البيوت كيف هم pic.twitter.com/0zZGVibTkT — طق طقه ¹ᴹ (@S5Su) January 12, 2020

كوني وقفت على القضية لدى الناس كثير من الأسئلة خصوصا أن لها شهر على هذا الحال وهناك تفاصيل تخصهم ليس لنا الحق بالحديث عنها وربما الأم مسكينة لم تعرف تتصرف وأين تتجه والأخطر قرب الاطفال من محطة تحويل كهرباء، يجب على شركة الكهرباء التأكد من اغلاق هذه الغرف الخطرة. #ام_وبناتها https://t.co/5v2ldv6di2 — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) January 13, 2020

https://twitter.com/67as1/status/1216674550018203649?ref_src=twsrc%5Etfw

يلا استلمو احد نتايج نظرية صياح شيوخكم الصحونج

المرأه معززه مكرمه بالمنزل

ولاتخرج الا لحاجه

حاجه تشيلكم يارب

ولايجوز ان تتوظف في اختلاط

خلطو رؤوسكم يارب

.

تسببتو بحهلكم للمجتمع بأن يكون عاجز محتاج مظلوم

حتى (المأوى) ياجماعه فقدته هذي الأم واطفالها

.#ام_وبناتها#محمد_بن_سلمان https://t.co/DxwE9j4kYH — وَحده (@gonysh_) January 13, 2020

١/

جزاكم

الله خير يامن وقفتم لها وساندتموها وبناتها لكن

لنسأل انفسنا سؤال

لماذا دائما ننتظر وقوع الخطأ لنعالج المشكلة لماذا لانعالجه قبل وقوعها؟؟ لن أقول أين الجمعيات الخيرية وأهل الخير بل سأقول

أين المسؤولين والأنظمة الرقمية التي أقصت بدون الأخذ بنوعية الأسباب#ام_وبناتها — ﮼فـــــهــــــد،الـــمــــحــــمـــــد،KSA (@fma_mohamd99) January 13, 2020

#ام_وبناتها

الحمد لله الحمد لله الذي بيده الرزق جزاهم الله خير ويرزقهم دنيا وآخره من سعى بقلب مخلص ولايريد إلا الأجر اسأل الله العظيم أن يكتب أجرهم ويرزقهم من حيث لايعلمون في البلدناس تحب الخير وتفعل الخيروالمشاهيرحدث ولاحرج تجني المال في شيء لايرضي الله ورسوله ليتهم يسعون للخير — Mohammad.al qahtani (@m_m_a_qahtani) January 13, 2020