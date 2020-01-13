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شاهد: الرجل العنكبوت يتسلق ناطحة سحاب تضامنا مع أصحاب المعاشات بفرنسا

13/1/2020

تسلق آلان روبير الذي يعرف باسم "الرجل العنكبوت الفرنسي" الإثنين، برج توتال، وهو ناطحة سحاب من 48 طابقا في باريس، لإظهار تضامنه مع عمال مضربين احتجاجا على إصلاح نظام معاشات التقاعد.

ورفع روبير (57 عاما) يديه عاليا بعد أن أكمل تسلق المبنى الواقع في حي لا ديفونس.

وقال روبير لوكالة رويترز "أحاول استغلال شهرتي في شيء أجده ذا معنى"، مضيفا أنه شخصيا "قلق جدا" من خطط إصلاح المعاشات. وتابع قائلا "الرعاة يعطونني المال فقط إذا تسلقت".

كان روبير قد تسلق أكثر من مئة مبنى منها جسر غولدن غيت في سان فرانسيسكو وأطول مبنى في العالم وهو برج خليفة في دبي. وهذه تاسع مرة يتسلق فيها برج توتال.

وعادة ما يتسلق روبير دون الحصول على تصاريح واعتقلته السلطات في مناسبات عدة . وهو يتسلق دون أحزمة أمان مستخدما يديه فقط وحذاءً للتسلق وحقيبة من مسحوق الطباشير لمسح العرق.

وتشهد فرنسا منذ ما يزيد على شهر إضرابات واحتجاجات بسبب مسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام المعاشات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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