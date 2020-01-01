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منوعات|أستراليا

يلهث عطشا.. حيوان كوالا يوقف راكبي دراجات طلبا للماء (فيديو)

1/1/2020

أجبر العطش الشديد حيوان كوالا في جنوب أستراليا على إيقاف مجموعة من راكبي الدراجات، طلبًا للماء، مع ارتفاع درجات الحرارة واندلاع حرائق الغابات وسط توقعات باستمرار الموجة الحارة.

ونشرت واحدة من راكبي الدراجات فيديو حظي بانتشار واسع، لدب الكوالا وهو يتشبث بالعجلة الأمامية لدراجتها، بينما تسقيه الفتاة من زجاجتها، وبدا الكوالا يلهث ويشرب بسرعة من شدة الحر والعطش.

وكانت الدارجة آنا هيوسلر مع مجموعة من أصدقائها يقودون الدراجات على طريق نورتون سوميت في تلال أديليد الأسترالية، عندما رأوا الكوالا جالسًا في منتصف الطريق.

وكتبت على إنستغرام "صعد هذا الكوالا على دراجتي بينما أعطيته الماء"، وتابعت "كان هناك حوالي عشرة من راكبي الدراجات من حولي يشاهدون هذا وقد علق العديد منهم على أنه أفضل شيء شاهدوه حقًا. يا لها من تجربة رائعة حقًا".

وبلغت درجة الحرارة المحيطة بأديليد 42 درجة مئوية بعد ظهر الجمعة، حيث التقط الفيديو. وقالت "آنا" إن ما فعلته "أفضل شيء على الإطلاق"، وأشادت برجال الإطفاء على عملهم في المنطقة.

وتسببت حرائق الغابات الحالية بأجزاء كبيرة من أستراليا، في خسائر فادحة في أعداد الكوالا، وقال وزير البيئة إن ما يقدر بنحو 30% من حيوانات الكوالا على الساحل الجنوبي الشرقي لنيو ساوث ويلز قد لقي حتفه في الحرائق حتى الآن.

المصدر : إي بي سي + الجزيرة مباشر
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