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منوعات|ألمانيا

نفوق كافة الحيوانات داخل جبلاية قرود في ليلة رأس السنة

1/1/2020

اندلع حريق في جبلاية قرود بحديقة حيوان مدينة كريفيلد بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا ليلة رأس السنة، ما أسفر عن نفوق كافة الحيوانات بداخلها.

وكتبت الحديقة على صفحتها على "فيسبوك" صباح اليوم الأربعاء: "مأساة مفجعة صدمتنا قبيل منتصف ليل أمس…وأسوأ مخاوفنا صارت حقيقة…. جبلاية القردة العليا احترقت… لا يوجد أي حيوان على قيد الحياة في الجبلاية". وأضافت الحديقة أن حظيرة الغوريلات المتاخمة للجبلاية ظلت سالمة من الحريق.

ولم يتضح بعد أسباب الحريق الذي اندلع مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت إذاعة غرب ألمانيا أنه من المرجح أن تكون ألعاب نارية هي التي تسببت في هذا الحريق.

وتولت قوات الإطفاء السيطرة على الحريق. ومن المنتظر أن تعلن إدارة المدينة عن مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.

وتتولى الشرطة الجنائية التحقيق في الحادث. وستظل الحديقة مغلقة بسبب ذلك.

وبحسب بيانات الحديقة، تم افتتاح جبلاية القرود بها عام 1975 على مساحة ألفي متر مربع. وكانت تضم الجبلاية قردة من فصيلة إنسان الغاب، والشمبانزي، والغوريلا، والقشيات، ونوع من خفافيش الفاكهة، وطيور.

المصدر : الألمانية
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