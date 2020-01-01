عبر تقنية "QR".. الجزيرة مباشر تربط شاشتها بموقعها الإلكتروني

أطلقت قناة الجزيرة مباشر خدمتها التفاعلية الجديدة لربط الشاشة بموقعها وصفحاتها على الإنترنت باستخدام تقنية الـ"QR Code".

ويمكن لمشاهدي شاشة الجزيرة مباشر الدخول على الموقع الإلكتروني وصفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال توجيه كاميرا الهاتف إلى الشاشة.

ولاستخدام الخدمة الجديدة يرجى اتباع الخطوات التالية:

لاستخدام هذه الخاصية عبر الهواتف الذكية، يمكن لحائزي هواتف آبل تفعيل خاصية قراءة "QR reader" من إعدادات الكاميرا على هواتفهم كما هو موضح بالصورة.

ثم قم بفتح كاميرا الهاتف وتوجيهها إلى الكود على الشاشة، ومن ثم يفتح لك صفحاتنا على الإنترنت.

هواتف آبل يتم تفعيل خاصية Scan QR Codes

أما جمهورنا من حائزي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغبل "Android" "Android Pie 9" وما بعده، فيمكنهم الدخول على إعدادات الكاميرا وتفعيل خاصية "Activate: Google Lens suggestions" فتعمل كاميرا الهاتف لقراءةالـ"QR" بسهولة.

أو يمكنهم الدخول لتطبيق "Google play" وتنزيل تطبيق "QR reader" المجاني لاستخدامه في قراءة الأكواد على شاشتنا.