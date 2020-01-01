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منوعات|البرازيل

شاهد: مطرب يسقط جثة هامدة أمام الجمهور

1/1/2020

فجأة وبدون مقدمات، سقط المغني البرازيلي جوليانا سيزار، أمس الثلاثاء، جثة هامدة أمام الجمهور، إثر أزمة قلبية حادة بينما كان يغني على المسرح في اونيفلور بولاية بارانا جنوبي البلاد.

وأعلن مشرفو صفحته الرسمية على فيسبوك، وشركة إنتاج أعماله "إكسبلوسيون ميوزيك"، الوفاة وقالت إنه أسوأ نبأ يمكن الإعلان عنه، فيما انتشرت عبر مواقع التواصل مشاهد تظهر اللحظة التي سقط فيها المغني البرازيلي، وحاول المسعفون إنعاش قلبه بلا  جدوى.

وظهر سيزارو (58 عامًا) الذي تمتد مسيرته الفنية لأكثر من 3 عقود، وهو يرتدي قبعة رعاة البقر فوق المسرح ويغني ويرقص وهو يحمل الميكرفون، قبل سقوطه الأخير.

وأثارت وفاة سيزارو حزنًا كبيرًا بين محبيه من عشاق وأوساط الـ "سيرتانيغو" اللاتينية وهي الموسيقى الأكثر شعبية في البرازيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل
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