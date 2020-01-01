شاهد: عن ماذا بحث العرب على غوغل خلال 2019 ؟

نشر محرك البحث الشهير غوغل على تويتر مقطع فيديو، يتضمن أبرز المواضيع التي بحث عنها الناس في العالم العربي خلال عام 2019.

أغنية "أنا مافيا" للفنان المصري محمد رمضان تصدرت مجال الموسيقى، يليها البحث عن الألبوم الجديد لفريق "كايروكي"، الذي يعتبره البعض "صوت الثورة المصرية".

عشنا معكِ الكثير من اللحظات، منها السعيدة والمؤثرة.. ولكن حان الوقت لنتذكر أهم الأحداث، لنوّدع 2019 ونستقبل عامًا جديد!#اسأل_Google pic.twitter.com/10RmhrZnes — GoogleArabia (@GoogleArabia) December 31, 2019

فريق "بي تي إس" الغنائي الكوري الجنوبي، الذي شارك في حفل بالرياض في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالسعودية، ظهر في المرتبة الثالثة.

كما ظهر في القائمة الفنان المصري مروان بابلو، المعروف في مجال "الراب" و"الهيب هوب".

وفي الأحداث الرائجة، كان تحدي "العشر سنوات" الأبرز، وهو التحدي الذي لاقى رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بداية العام الماضي، وتفاعل معه سياسيون وناشطون بطريقة مختلفة من خلال مقارنة أحوال بلدانهم بين 2009 و2019.

أغنية الأطفال "بيبي شارك" جاءت في المرتبة الثانية ضمن الأحداث الرائجة.

في الجانب الرياضي، ظهر النجم المصري محمد صلاح، بالإضافة للبحث عن "مباراة العودة بين فريقي ليفربول وبرشلونة"، وعن "المباراة النهائية بين فريقي ليفربول وتوتنهام".

ومن بين الأسماء التي تم البحث عنها عربيا في مجال الرياضة، السباحة المصرية فريدة عثمان، التي كانت من بين قائمة بي بي سي لأكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة عالميا لعام 2019.

في الجانب الفني، حظيت "مسلسلات رمضان" و"فيلم الجوكر" و "فيلم الممر" ببحث كبير على غوغل خلال العام.

مواضيع أخرى ظهرت في القائمة، من بينها عيد الأم، ومواسم فنية بالسعودية ومصر، ونتائج الثانوية العامة، بالإضافة لتحدي الزجاجة.