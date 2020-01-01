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شاهد: أعلى المقاطع مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019

1/1/2020

حظيت مقاطع فيديو بتفاعل كبير على صفحة الجزيرة مباشر على فيسبوك، لتحصد مشاهدات بالملايين.

وجاءت أبرز تلك المقاطع كالتالي:  

أم سورية خالفت السرعة المحددة.. فطلب القاضي الأمريكي من طفلتها ترجمة ما تقوله أمها والحكم عليها

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المصدر : الجزيرة مباشر
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