شاهد: أعلى المقاطع مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019

حظيت مقاطع فيديو بتفاعل كبير على صفحة الجزيرة مباشر على فيسبوك، لتحصد مشاهدات بالملايين.

وجاءت أبرز تلك المقاطع كالتالي:

أم سورية خالفت السرعة المحددة.. فطلب القاضي الأمريكي من طفلتها ترجمة ما تقوله أمها والحكم عليها

المسائية | متابعة لردود الفعل بشأن دعوة الفنان ورجل الأعمال "محمد علي" المصريين للنزول ضد السيسي.

شاهد | المغنية الأمريكية جينفر غراوت التي أعلنت إسلامها ترتل الفاتحة

شاهد: عبد الله الشريف ينفرد بفيديو حصري من داخل قصر السيسي

أين اختفت "زبيبة الصلاة" من على جبين السيسي؟

فيديو جديد لعبد الله الشريف بعنوان "المخلوع"

مباشر | جدل واسع في البرلمان التونسي على خلفية قراءة الفاتحة على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي

مؤثر.. طفل مقدسي يُدافع عن المسجد الأقصى بالدعاء باكيا

شاهد | وزير الخارجية التركي منفعلا على نائبة فرنسية: فرنسا هي آخر من يعطي لتركيا درسا في التاريخ أو الإبادة الجماعية

الفنان محمد رمضان "نمبر وان" يتساءل.. هل يرد عليه محمد علي؟

شاهد | الجزيرة مباشر تكشف "فبركة" الإعلامي المصري أحمد موسى لفيديو هروب سجناء تنظيم الدولة