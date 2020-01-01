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منوعات|الصين

خلاف حول ستارة نافذة ينتهي بمعركة داخل قطار (فيديو)

لقطة من الشجار داخل القطار
لقطة من الشجار داخل القطار
1/1/2020

انتهى خلاف بين شاب وامرأة مسنة، حول ستارة نافذة، بعراك شديد وشجار تخلله ضرب ولكمات داخل أحد القطارات في الصين.

وأظهر مقطع فيديو حظي بانتشار واقع، الشاب والعجوز وهما يتقاتلان على الستارة داخل أحد القطارات المتجهة من شنغهاي إلى جنوب العاصمة بيجين، حيث أرادت المرأة إسدال الستارة بينها يريد الشاب رفعها.

وظهر الشاب في الفيديو غاضبًا، ثم أخذ يضرب رأس المرأة بقوة عندما حاولت سحب الستارة لأسفل.

ووجه الشاب كلامه للمرأة منفعلًا "ماذا تفعلين؟ هل هذا منزلك؟"، لتجيبه على الفور "هل هذا منزلك إذًا؟"

ووفقا لشرطة سكة حديد شانغهاي، فصل موظفو القطار بين الركاب وتوقف النزاع، لكن رواد منصات التواصل الاجتماعي عبروا عن استيائهم من اعتداء شاب هكذا على امرأة كبيرة في السن.

المصدر : نيوز فلير
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