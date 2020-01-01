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السودان ينفي صحة صورة 32 ديسمبر

الصورة المنتشرة لجواز السفر المختوم بالتاريخ المذكور
الصورة المنتشرة لجواز السفر المختوم بالتاريخ المذكور
1/1/2020

نفت الشرطة السودانية، صحة الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تأشيرة خروج أحد المسافرين عبر مطار الخرطوم والتي حوت تاريخ الثاني والثلاثين من ديسمبر 2019.

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في الشرطة السودانية اللواء دكتور حسن حامد في تصريح خاص لـ"الجزيرة مباشر" يوم الأربعاء، إن الصورة ليست صحيحة، ولم يثبت أن أحداً من العاملين في المنافذ التي تمنح تأشيرة الخروج من السودان قد حررها لأحد المسافرين.

وتداول ناشطون سودانيون على منصات التواصل، الأربعاء، صورة تظهر تأشيرة بختم جوازات مطار الخرطوم مؤرخة بتاريخ 32 من ديسمبر/كانون الأول من عام 2019. 

والصورة التي انتشرت على نطاق واسع، جلبت موجة من السخرية والتعليقات الطريفة حول اليوم الذي ليس له أي وجود، والذي من المفترض أنه يوافق الأول من يناير/كانون الثاني من العام الجديد 2020.

الصورة المنتشرة لجواز السفر المختوم بالتاريخ المذكور
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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