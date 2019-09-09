قبل يوم من حدث آبل السنوي.. ماذا تعرف عن آيفون 11؟

من المتوقع أن تكشف شركة آبل غدا الثلاثاء النقاب عن أحدث هواتفها آيفون 11، وكما هي العادة تحيط آبل منتجاتها الجديدة بكثير من السرية.

لكن هناك العديد من التقارير المسربة التي حاولت الكشف عن الشكل الجديد والخاصيات التي ستميز هاتف آيفون 11.

التوقعات

من المتوقع أن تطلق آبل ثلاثة طرازات من هواتف أيفون عام 2019، على غرار تشكيلة العام الماضي.

طرازات آيفون الجديدة لهذا العام يطلق عليها:iphone 11 pro / iphone 11/ iphone 11pro max

بالنسبة للتصميم، يبدو أن الهواتف الثلاثة مطابقة تقريبًا لتشكيلة 2018، على الأقل من الواجهة الأمامية.

تشير التسريبات إلى أن آيفون 11 برو وبرو ماكس تحتويان على شاشات (OLED) بحجم 5.8 و6.5 بوصة.

سيحتوي آيفون 11 على شاشة (LCD) بحجم 6.1 بوصة مع نفس الحجم في الجزء العلوي في الطرز الثلاثة.

ستحافظ الهواتف الجديدة على تقنية (Face ID) للتعرف على الوجه، لكن سيتم تحسينها لتتمكن من التقاط مجال رؤية أوسع.

يتوقع أن تشمل هواتف آيفون كاميرا أمامية بتقنية العمق الحقيقي (True Depth).

على الجزء الخلفي من الهاتف، ستكون هناك كاميرا جديدة مربعة الشكل بأجهزة استشعار جديدة.

بالإضافة إلى العدسات المقربة وزاوية العدسة، سيحصل الطرازين المتميزين على عدسة واسعة الزاوية جديدة كليا.

ستحصل الهواتف الجديدة أيضًا على ميزة برنامج جديدة تتيح لها توسيع إطار الصورة حتى بعد التقاطها، ليضيف المزيد من التفاصيل.

من المتوقع أيضا أن تضم الهواتف الجديدة نوعا من الإضاءة المنخفضة أو الوضع الليلي شبيهة بميزة Night Sight على Google Pixel 3.

The Left image shows a potential leak of the rumoured 2019 iPhone X1…but to be honest…I think it kind of sucks, so on the right is a concept we made instead, borrowing elements from the new iPad Pro, as well as MacBooks Which one do you prefer? ❤️ = Original Leak

🔁 = V2.0 pic.twitter.com/636Dg432Kt — Arun Maini (@Mrwhosetheboss) January 13, 2019

ألوان جديدة

تشير الشائعات أن الهاتف الجديد آيفون 11 سيكون متاحًا باللونين الأخضر والأرجواني، وهما لونان جديدان يحلان محل خيارات المرجاني والأزرق في العام الماضي.

ستتوفر في الهواتف أيضا زر جديد لكتم الصوت، على غرار أجهزة "آيباد"، كما ستحافظ الهواتف على منفذ الشحن التقليدي لآيفون (وليس USB-C).

جهاز MacBook Pro

وفقا لموقع "إيكونوميك ديلي نيوز" الصيني، تستعد شركة آبل لإطلاق جهاز كمبيوتر محمول عالي الدقة بحجم 16 بوصة مزود بشاشة LCD بحجم 3072 × 1920 (أعلى من 2880 × 1800 بكسل في جهاز MacBook Pro الحالي مقاس 15 بوصة) في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

تتضمن التحديثات المحتملة الأخرى معالجًا أفضل ولوحة مفاتيح جديدة.

يذكر التقرير أيضا أن هناك تحديثا لشاشة "ماك بوك برو" وشاشة Retina بحجم 13 بوصة لجهاز "ماك بوك إير".

سترتفع تكلفة جهاز "ماك بوك برو" الجديد إلى 3000 دولار، وفقًا للتقرير.

ساعة آبل

الموقع الصيني ذكر أن ساعة آبل ستنتقل من شاشة OLED التقليدية إلى شاشة microLED في الطراز الجديد من ساعاتها.

تتميز شاشة microLED بأنها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وإطالة عمر البطارية بالإضافة إلى أنها أكثر إشراقا من سابقاتها.

نظارات آبل