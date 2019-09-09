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الموسم الثاني من سلسلة "بالهجري" على موقع الجزيرة المباشر

9/9/2019

بمناسبة العام الهجري الجديد يبدأ موقع "الجزيرة مباشر" اليوم الإثنين، ببث الموسم الثاني من سلسلة "بالهجري" الذي بثته الجزيرة عام 2012 وحاز على إعجاب ورضا جمهورها ومتابعيها.

صممت حلقات "بالهجري" على شكل برنامج وثائقي معد خصيصا للمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تعتمد على جرعات عالية من النصوص التوضيحية التي تسهل على مستخدمي الهواتف النقالة والحواسيب اللوحية مشاهدة البرنامج وفهم محتوياته. 

تهدف السلسلة لإبراز جوانب مشرقة من تاريخنا العربي والإسلامي وأسماء وأحداث ومواقف ظل الكثير منها طي النسيان أو اقتصرت المعرفة بها على نخب معينة، ومن الضروري تسليط الضوء عليها في وقت تمر فيه أمتنا بظروف دقيقة وحساسة.

ولن يهمل البرنامج الأحداث الهامة في العصر الحديث وخاصة تلك التي تبرز النضال العربي والإسلامي في سبيل التحرر والديمقراطية وإقامة الحكم الرشيد.

وستقدم تلك الأحداث بناء على التقويم الإسلامي الهجري وليس الميلادي، وهو أمر سيكون مشوقا وممتعا للمشاهد وبناء على ذلك تم اختيار اسم البرنامج "بالهجري".

وسيبث البرنامج في المرحلة الأولى على شكل نصف أسبوعي يومي الخميس والإثنين من كل أسبوع، على أن يُزاد في المراحل اللاحقة عدد الحلقات ليصبح البث ثلاث مرات في الأسبوع حتى الوصول إلى الهدف النهائي وهو حلقة لكل يوم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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