الشنق وتناول السم وإطلاق الرصاص: الانتحار يزهق روحا كل 40 ثانية

قالت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، إن هناك شخصا واحدا يضع حدا لحياته كل 40 ثانية على مستوى العالم وإن عدد من يفقدون أرواحهم بسبب الانتحار كل عام يفوق قتلى الحروب.

أبرز ما جاء في تقرير المنظمة