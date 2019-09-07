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شاهد: مشكلات تساقط الشعر أنواعها وطرق علاجها

7/9/2019

يعاني كثيرون من مشكلات تساقط الشعر رغم صغر السن لأسباب متفاوتة وقد يلجأ بعضهم إلى عمليات زرع للشعر رغم عدم حاجتهم إلى ذلك طبيا ووجود بدائل أخرى.

وقالت اختصاصية الأمراض الجلدية فاطمة يزار لبرنامج" الحكيم من تركيا" والذي يبث على قناة الجزيرة مباشر إن تساقط الشعر قد يكون بسبب مرض ما أو قد يكون بسبب نقص فيتامين أو مرض جلدي في فروة الرأس.
وأضافت يزار أن مشكلات تساقط الشعر يعاني منها الرجال والنساء ومن الممكن أن تكون لدى الأطفال أيضا، مؤكدة أن أسلوب العلاج يختلف من حالة إلى أخرى.
واشتهرت تركيا خلال الأعوام الماضية بعمليات زرع الشعر ويزورها سنويا آلاف المرضى من مختلف دول العالم والوطن العربي لإجراء تلك العمليات.
وعن تحديد سبب مشكلة تساقط الشعر أوضحت يزار أنه يتم فحص فروة الرأس للمريض وإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب مشكلة التساقط. 
وأشارت إلى أن أساليب العلاج كثيرة منها "حقن البلازما" بأخذ عينة من دم المريض نفسه ثم الحصول على البلازما الغنية بالصفائح الدموية وحقن فروة الرأس بها كذلك يوجد العلاج بحقن "الميزوثيرابي" إضافة إلى أدوية فموية تعطى للمريض لتعويض نقص الفيتامينات أو الخلل الهرموني.
وأكدت الاختصاصية التركية أن زرع الشعر هو آخر وسيلة للعلاج بعد إجراء الفحوصات اللازمة واتباع طرق أخرى يمكن من خلالها منع تساقط الشعر.
 

المصدر : الجزيرة مباشر
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