خمس وفيات جراء مرض رئوي مرتبط بالسجائر الإلكترونية

أعلن مسؤولون في الولايات المتحدة عن خمس حالات وفاة بسبب مرض يصيب الجهاز التنفسي. ترجح السلطات الصحية أنه بسبب السجائر الإلكترونية.
التفاصيل
- تم تسجيل 450 حالة محتملة للمرض المنتشر في 33 ولاية أمريكية حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
- حدثت الوفيات في مدن إنديانا ومينيسوتا ولوس أنجلوس وأوريغون وإلينوي بحسب صحيفة التايمز.
- مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) يقول إنه لم يتم بعد تحديد روابط بين المرض الرئوي والسجائر الإلكترونية.
- تكشف الحالات المرضية عن وجود "متلازمة سريرية ناشئة مثيرة للقلق" بحسب المجلة الطبية في نيوإنغلاند.
- كشف المرضى عن أعراض تشمل ضيق التنفس والسعال والتعب وآلام في الصدر، كما شملت في بعض الحالات القيء والإسهال.
- بعد إصابة العديد من الشباب والمراهقين بهذا المرض الرئوي الغامض طلبت إدارات الصحة في ويسكونسن وإلينوي من مركز السيطرة على الأمراض المساعدة في التحقيق في أسبابه.
- نقل 22 شخصًا إلى المستشفى بعد إصابتهم بأمراض في الجهاز التنفسي عقب تدخينهم لسجائر إلكترونية. وفقًا لجنيفر لايدن أخصائي علم الأوبئة في ولاية إلينوي.
- لم يحدد المحققون بعد منتجًا أو مركبًا معينًا مرتبطًا بالسجائر الإلكترونية له علاقة بالحالات المصابة بالمرض الرئوي.