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خمس وفيات جراء مرض رئوي مرتبط بالسجائر الإلكترونية

الأعراض المشتركة لهذه الحالات تتضمن ضيق التنفس والسعال وآلام في الصدر
الأعراض المشتركة لهذه الحالات تتضمن ضيق التنفس والسعال وآلام في الصدر
7/9/2019

أعلن مسؤولون في الولايات المتحدة عن خمس حالات وفاة بسبب مرض يصيب الجهاز التنفسي. ترجح السلطات الصحية أنه بسبب السجائر الإلكترونية.

التفاصيل
  • تم تسجيل 450 حالة محتملة للمرض المنتشر في 33 ولاية أمريكية حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
  • حدثت الوفيات في مدن إنديانا ومينيسوتا ولوس أنجلوس وأوريغون وإلينوي بحسب صحيفة التايمز.
  • مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) يقول إنه لم يتم بعد تحديد روابط بين المرض الرئوي والسجائر الإلكترونية.
  • تكشف الحالات المرضية عن وجود "متلازمة سريرية ناشئة مثيرة للقلق" بحسب المجلة الطبية في نيوإنغلاند.
  • كشف المرضى عن أعراض تشمل ضيق التنفس والسعال والتعب وآلام في الصدر، كما شملت في بعض الحالات القيء والإسهال.
  • بعد إصابة العديد من الشباب والمراهقين بهذا المرض الرئوي الغامض طلبت إدارات الصحة في ويسكونسن وإلينوي من مركز السيطرة على الأمراض المساعدة في التحقيق في أسبابه.
  • نقل 22 شخصًا إلى المستشفى بعد إصابتهم بأمراض في الجهاز التنفسي عقب تدخينهم لسجائر إلكترونية. وفقًا لجنيفر لايدن أخصائي علم الأوبئة في ولاية إلينوي.
  • لم يحدد المحققون بعد منتجًا أو مركبًا معينًا مرتبطًا بالسجائر الإلكترونية له علاقة بالحالات المصابة بالمرض الرئوي. 
المصدر : أكسيوس
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