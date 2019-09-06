كيف يتم تصنيف قوة الأعاصير؟

يتم تصنيف الأعاصير باستخدام مقياس (سفير-سمبسون) للأعاصير، وهو مقياس يصنف الأعاصير من 1 إلى 5 اعتمادا على قوة الرياح والأضرار بحسب المركز الوطني للأعاصير.

ويُقيِّم المقياس أيضًا الضرر المحتمل للممتلكات بسبب الرياح القوية، حيث يصنف الإعصار من الفئة الثالثة فما فوق على أنه "إعصار رئيسي".

وطور المقياس بواسطة المهندس هربرت سفير وعالم الأرصاد روبرت سيمبسون في عام 1971 وتم عرضه على الجمهور في عام 1973.

تم تحديثه في عام 2010 ليعكس فقط سرعة الرياح وليس زيادة العواصف أو عوامل أخرى.

إليك كيفية تقسيم فئات الأعاصير:

الفئة الأولى:

سرعة الرياح تبلغ بين 119 – 152 كيلومتر في الساعة.

رياح خطيرة للغاية سينتج عنها بعض الضرر.

مثال: إعصار نيت (أكتوبر/ تشرين الأول 2017)، إعصار فرانكلين (أغسطس/ آب 2017).

حتى الأعاصير من الفئة 1 يمكن أن تتسبب في مقتل العشرات، بالنظر إلى أن الخطر الأكبر هو الماء وليس الرياح من خلال المطار الغزيرة والفيضانات.

الفئة الثانية:

سرعة الرياح تبلغ بين 154 – 177 كيلومتر في الساعة.

رياح شديدة الخطورة ستسبب أضرارا كبيرة.

مثال: إعصار آرثر (يوليو/ تموز 2014)، إعصار إرنستو (أغسطس/ آب 2012).

تبلغ سرعة الرياح للإعصار من الفئة الخامسة حوالي 251 كيلومتر في الساعة.

الفئة الثالثة:

يصنف الإعصار من الفئة الثالثة على أنه (إعصار رئيسي).

سرعة الرياح تبلغ بين 178 – 207 كيلومتر في الساعة.

قوة الإعصار ستحدث ضررا مدمرا.

مثال: إعصار كاترينا (أغسطس/ آب 2005)، إعصار كارل (سبتمبر/ أيلول 2010).

الفئة الرابعة:

يصنف الإعصار من الفئة الرابعة على أنه (إعصار رئيسي).

سرعة الرياح تبلغ بين 209 – 251 كيلومتر في الساعة.

قوة الإعصار ستحدث ضررا كارثيا.

مثال: إعصار هارفي (أغسطس/ آب – سبتمبر/ أيلول 2017)، إعصار جواكين (سبتمبر/ أيلول – أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

الفئة الخامسة: