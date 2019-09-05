بعدما "أهلك" البهاما.. إعصار دوريان يواصل طريقه نحو كارولينا

حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أن إعصار دوريان قد ارتفع إلى عاصفة من الفئة الثالثة بعد مغادرته ولاية فلوريدا.

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العاصفة المدارية تضرب سواحل جورجيا وكارولينا الجنوبية مخلفة أكثر من 115 ألف شخص بدون كهرباء في الولايات، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

الأمطار العاصفة التي تصاحب إعصار دوريان تؤثر على الساحل الشرقي للولايات المتحدة من جورجيا إلى جنوب ولاية كارولينا الشمالية.

أعلن المركز الوطني للأعاصير أن منسوب مياه الفيضانات يرتفع على طول أجزاء من الساحل من ولاية ساوث كارولينا.

قالت شرطة مدينة شارلستون إن السلطات قامت بإغلاق الشوارع وسط المدينة بسبب الفيضانات المصاحبة للعاصفة دوريان.

من المتوقع أن تتسبب العاصفة في حدوث فيضانات ساحلية على امتداد جزء كبير من سواحل الولايات المتحدة وجنوب شرقها خلال اليومين المقبلين" بحسب المركز الوطني للأعاصير.

انخفضت رياح العاصفة منذ، صباح الخميس، حيث تم تصنيف دوريان على أنها إعصار "رئيسي" من الفئة 3.

أعلن مطار مدينة شارلستون في تغريدة أنه سيوقف عملياته في الساعة الثالثة بعد الظهر بسبب تهديد العاصفة المدارية.

قالت إدارة مطار سافانا هيلتون هيد الدولي في تغريدة إن شركات الطيران ألغت جميع رحلاتها المسائية.

#HurricaneDorian UPDATE: The FAA tower will cease operations at 3 p.m. tomorrow (Wednesday, 9/4). At this time, all airport operations will be suspended. Depending on weather conditions, airport operations are expected to resume on Friday morning. — CharlestonSC Airport (@iflyCHS) September 3, 2019

من المتوقع أن يتم إغلاق العديد من المطارات الرئيسية، والمناطق السياحية مثل (ملاهي ديزني لاند) التي تقع في مسار الإعصار بحسب شبكة سي إن إن.

قالت إدارة الطوارئ في فلوريدا إن إعصار دوريان تسبب في فقدان أكثر من 7100 شخص للطاقة الكهربائية خلال الثلاثاء الماضي.

قال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إن السلطات تبذل جهودا للتعافي من آثار الإعصار على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

إعصار دوريان