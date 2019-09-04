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مع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي.. لا تصدق كل ما تراه أو تسمعه!

يمكن للمهاجمين استخدام التسجيلات الصوتية المتاحة عبر الأنترنت لانتحال شخصية المشاهير
يمكن للمهاجمين استخدام التسجيلات الصوتية المتاحة عبر الأنترنت لانتحال شخصية المشاهير
4/9/2019

أعلنت شركة الأمن المعلوماتي بيندروب الأمريكية (Pindrop)، أن نسبة الاحتيال الصوتي ارتفع بنسبة 350 بالمئة بين عامي 2013 و2017.

التفاصيل:
  • قالت الشركة إنه يمكن للمهاجمين استخدام التسجيلات الصوتية المتاحة عبر الإنترنت لانتحال شخصية المشاهير أو المديرين التنفيذيين والسؤولين.
  • ومن خلال التظاهر بأنه شخص آخر على الهاتف، يستطيع المحتال الصوتي الوصول إلى المعلومات الخاصة ويمكن استخدامها لأغراض سيئة.
  • أصبحت القدرة على تقمص هوية الآخرين عن طريق الصوت أسهل من أي وقت مضى من خلال التكنلوجيا الجديدة والاعتماد المتزايد على مراكز الاتصال التي تقدم خدمات عن بعد كالبنوك.
قصة احتيال عبر الهاتف
  • استخدم محتالون برنامجًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لانتحال صوت الرئيس التنفيذي لشركة ألمانية. 
  • حيث اعتقد الرئيس التنفيذي لشركة طاقة مقرها المملكة المتحدة أنه كان يتحدث عبر الهاتف مع رئيسه، المباشر في الشركة الأم الألمانية، الذي طلب منه تحويل مبلغ 243 ألف دولار إلى مورد مجري.
  • خبراء الجريمة الإلكترونية وصفوا الحالة بأنها غير عادية في توظيف الذكاء الاصطناعي في القرصنة، تمت خلال شهر مارس الماضي.
  • عندما لم تظهر الأموال المحولة في الحسابات، وتلقي المدير التنفيذي مكالمة أخرى من النمسا، تطلب منه إجراء تحويل آخر، لكن المدير شك في الأمر ورفض تحويل الأموال.
  • على الرغم من أن الرئيس التنفيذي قد أدرك لهجة وتعابير الرئيس التنفيذي المألوفة، فقد اتضح لاحقا أن رئيسه لم يكن هو من أجرى المكالمة.
  • الأموال التي تم تحويلها إلى المجر نقلت إلى حسابات أخرى في المكسيك وأماكن أخرى، ولم تتمكن السلطات من تحديد أي مشتبه بهم.
مستقبل الاحتيال بالذكاء الاصطناعي:
  • يقول روديغر كيرش، خبير الاحتيال في شركة التأمين أولر هيرميس، إن شركة التأمين لم تتعامل مطلقًا من قبل مع الخسائر الناجمة عن الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
  • يقول كيرش إن التحقيق الذي أجرته الشرطة في هذه القضية قد انتهى ويشير إلى أن المتسللين استخدموا برنامجًا لتقليد الصوت لتنفيذ الهجوم.
  • أشار الخبير أنه اختبر بنفسه هذه التقنية ووجد أن النسخة المستنسخة من صوته تبدو حقيقية له ويصعب تمييز  أنها مزيفة.
  • السلطات الأمنية وخبراء الذكاء الاصطناعي على دراية بقدرات تكنولوجيا تقليد الأصوات، ومن المحتمل أن تصبح تقنيات الذكاء الاصطناعي الأسلوب الجديد في مجال الاحتيال.
المصدر : وول ستريت جورنال
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