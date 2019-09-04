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سبيس إكس تختبر مركبة ستار هوبر للسفر بعيدا في الفضاء

شركة "سبيس إكس" الأمريكية
شركة "سبيس إكس" الأمريكية
4/9/2019

أطلقت شركة سبيس إكس (SpaceX) الأسبوع الماضي اختبارها النهائي لـ ستار هوبر (Starhopper) لتجربة نقل الركاب إلى وجهات الفضاء العميق كالقمر والمريخ.

التفاصيل
  • ستار هوبر هي نموذج أولي للمركبة الفضائية ستارشب Starship، والتي تم تصميمها لنقل 100 شخص في آن واحد إلى وجهات الفضاء العميق كالقمر والمريخ.
  • تقوم شركة سبيس إكس بإعادة استخدام صواريخها فالكون 9 وفالكون هيفي لتتناسب مع مركبتها الفضائية.
  • سيتم تشغيل مركبة ستارشيب وسوبر هيفي بواسطة محركات سبيس إكس رابتور بدلا من محركات مارلين الحالية.
  • يتوقع مؤسس شركة سبيس إكس إلون ماسك أن تقوم كل مركبة بأكثر من ألف رحلة إلى الفضاء.
  • تستخدم محركات رابتور الجديدة غاز الميثان كوقود، وقد يكون من الممكن مستقبلا استخراج الميثان من المريخ أو الكواكب الأخرى لاستخدامه كوقود للدفع.
  • يمهد اختبار (ستار هوبر) الناجح الطريق لخطط (سبيس إكس) لاختبار نموذجين أوليين Mk1 وMk2 يتم بناؤهما حاليًا في تكساس وفلوريدا.
  • قالت شركة سبيس إكس إن أول رحلة تجارية لمركبة ستارزشيب قد يتم إطلاقها في أوائل عام 2021.
  • تخطط الشركة لإطلاق رحلة لمركبة ستارشيب في عام 2023 ستُقل مجموعة من الفنانين في رحلة حول القمر.
المصدر : موقع أكسيوس
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