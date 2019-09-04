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منوعات|بريطانيا

رقم قياسي.. ضبط 1.3 طن هيروين على متن سفينة في بريطانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
4/9/2019

ضبطت الشرطة البريطانية نحو 1.3 طن من الهيروين مخبأة بين مناشف وملابس حمّام على متن سفينة تحمل حاويات رست في ميناء فيلكستو بجنوب شرق البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة اليوم الأربعاء أن ضباطا من الوكالة عثروا على 1297 كيلو غرام هيروين من الدرجة الأولى، على متن سفينة الحاويات "إم في جبل طارق" التي كانت متجهة إلى ميناء أنتويرب البلجيكي، بعد أن رست في فيلكستو يوم الجمعة.   

وذكرت الشرطة أن القيمة السوقية لتلك المخدرات المضبوطة تزيد على 145 مليون دولار.

وقال مات هورن، نائب مدير التحقيقات في الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات "هذا رقم قياسي فيما يتعلق بمضبوطات هيروين في المملكة المتحدة وواحدة من أكبر (عمليات الضبط) في أوربا".

المصدر : الألمانية
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