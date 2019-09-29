أيها الغاضب.. احذر من السكتة الدماغية

هل أنت من النوع الذي يغضب بسرعة؟ إذا كان الجواب نعم، فنحن نحمل لك أخبارا سيئة، إذ إن الشخصية الغاضبة قد تزيد خطر تضيق الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

الشخصية الغاضبة

الشخصية الغاضبة قد تزيد خطر تضيق الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، والأشخاص الذين يغضبون بسرعة لديهم سماكة أكبر في شرايين الرقبة، ما يزيد من احتمالات الإصابة بسكتة دماغية.

السكتة الدماغية هي حالة طارئة وخطيرة تحدث عندما ينقطع وصول الدم –الذي يحمل الأوكسجين- لجزء من الدماغ، ما يؤدي إلى موت الخلايا العصبية.

يتحكم الجانب الأيمن من الدماغ في الجانب الأيسر من الجسم، والعكس صحيح، ولذلك فإنه إذا حدثت السكتة الدماغية في الجانب الأيمن من الدماغ فقد تسبب ضعفا على الجانب الأيسر من الجسم.

أنواع السكتة الدماغية

السكتة الدماغية الإقفارية:

تشكل غالبية السكتات الدماغية، وتحدث عندما تتجمع مادة دهنية تسمى البلاك في الشرايين وتضيقها (وهو ما يسمى تصلب الشرايين) ما يبطئ تدفق الدم، هذا التباطؤ يقود إلى تجمع الدم وتكون جلطة، والتي تغلق الشريان وتمنع وصول الدم للمنطقة المعنية في الدماغ.

الأطباء ينصحون بممارسة الأنشطة الرياضية للتقليل من الإصابة بالسكتة

عوامل زيادة خطر السكتة الدماغية الإفقارية:

تصلب الشرايين.

عدم انتظام ضربات القلب.

التعرض لنوبة قلبية سابقة.

وجود مشكلة في صمامات القلب.

وجود إصابات سابقة في الأوعية الدموية في العنق.

وجود مشكلة في تخثر الدم.

وهناك نوعان رئيسيان من السكتة الدماغية الإقفارية:

1- الجلطة الدموية Thrombotic strokes ، وهي ناتجة عن خثرة دموية تتشكل في شريان يقوم بتزويد الدماغ بالدم.

2- الجلطة الصمية Embolic strokes وهي ناتجة عن جلطة دموية أيضا، ولكنها تتشكل في مكان آخر من الجسم وتنتقل عبر الأوعية الدموية إلى الدماغ، وهناك تغلق شريان وتوقف تدفق الدم.

وتعتمد أعراض السكتة الدماغية على أجزاء الدماغ التي تتأثر، ويمكن أن تشمل:

خدر مفاجئ أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، غالبا على جانب واحد من الجسم.

ارتباك.

مشاكل في التحدث أو فهم الآخرين.

دوخة، وفقدان التوازن أو التنسيق.

صعوبة في المشي.

فقدان البصر أو الرؤية المزدوجة.

أعراض السكتة الدماغية تشمل شعور بالتنميل أو الضعف والارتباك المفاجئ وصعوبة الكلام

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

فوق سن 60.

لديك ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وارتفاع الكوليسترول، أو مرض السكري.

لديك عدم انتظام في دقات القلب.

مدخن.

لديك تاريخ عائلي من السكتات الدماغية.

السكتة الدماغية النزفية: تحدث هذه السكتة نتيجة حدوث نزيف في الدماغ، ما يؤدي إلى أضرار فيه.

وتشمل الأسباب:

ارتفاع ضغط الدم.

التعرض لإصابة.

وجود مشاكل في تجلط الدم.

استخدام الكوكايين.

وجود مشاكل في الأوعية الدموية، مثل التمدد Aneurysm ، وهي منطقة ضعيفة في وعاء دموي تنفتح.

أنواع السكتة الدماغية النزفية

السكتة الناتجة عن "نزيف تحت العنكبوتية"، إذ يحصل النزف في المنطقة بين الدماغ والجمجمة.

السكتة الناتجة عن "نزيف داخل المخ"، إذ يحصل النزف داخل الدماغ.

الأعراض

صداع شديد وصفه بعض الناس بأنه "أسوأ صداع لديهم على الإطلاق".

ارتباك.

غثيان.

قيء.

حساسية للضوء.

مشاكل في الرؤية.

فقدان الوعي.

الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية النزفية

العمر فوق 65.

حالات ارتفاع الكوليسترول في الدم، أو ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري، وهي ليست تحت السيطرة.

السمنة.

الإصابة بسكتة دماغية في السابق.

تاريخ عائلي من السكتات الدماغية.

مدخن.

تناول الأطعمة غير الصحية.

عدم ممارسة الرياضة.

السكتة الدماغية العابرة

تحدث نتيجة انسداد مؤقت في تدفق الدم إلى منطقة في الدماغ، وتستمر الأعراض عادة لبضع دقائق أو قد تزول خلال 24 ساعة.

ويمكن أن تحدث السكتة الدماغية العابرة لأن الأوعية في الدماغ ضيقة، أو نتيجة جلطة دموية.

الأعراض قد تكون مشابهة للسكتة الدماغية، مثل:

خدر على جانب واحد من الجسم.

ارتباك.

الدوخة أو فقدان التوازن.

مشكلة في التحدث أو الفهم.

مشاكل في البصر.

صداع شديد.

السكتة الدماغية العابرة تكون علامة تحذير وتستلزم مراجعة الطبيب فورا

الأمور التي تزيد خطر التعرض لسكتة دماغية عابرة:

التقدم في العمر.

ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم والسكري وأمراض القلب.

البدانة.

التدخين.

وجود تاريخ عائلي من السكتات الدماغية.

يمكن أن تكون السكتة الدماغية العابرة في بعض الأحيان علامة تحذير على أنك قد تتعرض لسكتة دماغية في وقت قريب، لذلك يجب مراجعة الطبيب فورا.