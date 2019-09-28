ملك الخروج عن النص: لماذا سُجن سعيد صالح ثلاث مرات؟

سلط تقرير لموقع الجزيرة الوثائقية، الضوء على سيرة الفنان المصري الراحل سعيد صالح وخطواته الأولى نحو النجومية، وتعرضه لضغوط الرقابة التي أدت لسجنه في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك.

مدرسة المشاغبين

بدايات صالح كانت في مسرحية "هالو شلبي"، لتتوالى الأعمال التي يقدمها لتصل إلى 500 فيلم و300 مسرحية.

سطع نجم صالح في مسرحية مدرسة المشاغبين، وحفظت في الذاكرة الشعبية بعض كلماته، حتى لقب بملك الخروج عن النص.

أبدع صالح في موهبة الارتجال وكسر حاجز النص، ما أطال وقت بعض المسرحيات وكان له دور كبير في نجاحها.

عام 1973 كان عام النجاح بالنسبة لسعيد صالح، حيث أضحك الجمهور لأجيال كثيرة، رغم قسوة الأيام التي توالت فيها الهزائم أمام إسرائيل.

ليس من السهل حصر مسيرة الممثل المصري الكوميدي، سعيد صالح في بضع صفحات، وكانت ثلاثة عقود كفيلة بنحت اسمه في ذاكرة السينما والمسرح.

يبدو أن أثر السخرية كان كبيرا لدى المشاهدين حيث كانت تخيف المسؤولين في تلك الفترة التي كان فيها صالح في أوج عطائه.

سعيد صالح في مدرسة المشاغبين

حين يصبح الفن لعنة

واجه صالح صعوبات الرقابة، وتعرضت أعماله لانتقادات من مسؤولين في السلطة والتعليم، لاسيما في مسرحية مدرسة المشاغبين.

يوضح التقرير كيف أدت الشجاعة المفرطة لسعيد صالح، إلى إضافته على القائمة السوداء للنظام المصري آنذاك.

اتهم صالح بالسخرية من الرؤساء وحكم عليه بالسجن ستة أشهر وغرامة مالية.

قضى صالح أياما في السجن الاحتياطي، لكن جدلا كبيرا رافق هذا الحكم في بداية عهد مبارك، فاضطر القاضي إلى إصدار قرار بالإفراج عنه.

رغم قصر مدة سجن صالح فإنه تأثر كثيرا بتلك التجربة، التي استحضر بعض تفاصيلها.

كانت غرفة صالح بجانب غرفة المحكومين بالإعدام شنقاً، فكره الأكل وفقد شهيته، ورغم تجربته المؤلمة لم يخفض من سقف تحليقه خارج النص.

أضحك الملايين ومات باكيا

تم إيقاف سعيد صالح بتهمة تعاطي الحشيش عام 1991 ثم أفرج عنه، واعتبر صالح هذا الإيقاف قرصة أذن له بعد أن كانت له تجربة مشابهة.

أفرج عن صالح بسبب غياب الأدلة الكافية، وأعيد إيقافه بعد خمس سنوات، بالتهمة ذاتها وسجن ثم أفرج عنه نهاية العام 1996.

حياة سعيد صالح الذي رحل في أغسطس/آب 2014، كانت رحلة مليئة بالتناقضات.

أضحك صالح الملايين ومات باكيا، وذاق حرية خشبة المسرح وضيق السجن، وأوج الصحة والمرض الذي فتك به عن عمر ناهز 76 عاماً.



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سعيد صالح.. المشاغب اللاذع عبقري المسرح