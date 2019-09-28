قصة الفيلم السوداني الذي فاز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان الجونة

للمرة الأولى، حصل فيلم سوداني على جائزه أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الجونة السينمائي الذي ينظم في منتجع الجونة علي ساحل البحر الأحمر بمصر.

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الفيلم فاز بجائزة النجمة الذهبية في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الثالثة للمهرجان، التي اختتمت الجمعة.

فيلم "ستموت في العشرين" للمخرج السوداني أمجد أبو العلاء مأخوذ عن قصة بعنوان "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب حمور زيادة ويناقش قصة جدلية صوفية.

تدور أحداث الفيلم في قرية سودانيَّة صغيرة صوفيَّة الطابع، تتأثر بآراء الشيوخ والصوفية.

في تلك القرية يولد "مزمل"، الذي تذهب به والدته "سكينة" إلى شيخ القرية لتباركه، فتفاجأ بأن الشيخ تنبأ لها أن هذا الطفل سيموت عندما يُكمل عامَه العشرين.

بسبب النبوءة، يعيش بطل الفيلم مترقباً نهايته التي حددها الشيخ مانعاً نفسه من الحياة، إلى أن يصل إلى عامه العشرين فيكتشف أن النبوءة كاذبة ويقرر الهروب من قريته باحثاً عن عالم آخر.

مخرج الفيلم أمجد أبو العلاء قال في تصريحات صحيفة عقب فوزه: "اخترت الفكرة لتأثري الشديد بموت جِدتي التي كانت محبة الحياة، ولانشغالي الشديد بالموت الذي لا أفهم فلسفته ولدحض خرافات تتحكم في مصير البشر".

اعترض نقاد على فكرة الفيلم، وقالوا إنه يقدم السودان على أنه بلد خرافات، كما انتقدوا أن يكون بطل الفيلم يدرس القرآن ومع هذا يبدو على هذا النحو من السلبية وتقبله فكرة أنه سيموت في العشرين لمجرد نبوءة تخالف تعاليم الدين.

سبق أن فاز مخرج الفيلم في وقت سابق من هذا الشهر بجائزة "أسد المستقبل" من مهرجان البندقية وحصل على منح مالية من مهرجانات برلين وبيروت والنرويج.

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