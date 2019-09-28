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"آدم".. فيلم عن الأمهات العازبات يمثل المغرب في الأوسكار

لعب دور البطولة في الفيلم الذي صور بمدينة الدار البيضاء، كل من لبنى إزبال (في دور عبلة)، ونسرين الراضي (سامية)
لعب دور البطولة في الفيلم الذي صور بمدينة الدار البيضاء، كل من لبنى إزبال (في دور عبلة)، ونسرين الراضي (سامية)
28/9/2019

رشح المغرب فيلم "آدم" الذي يناقش واحدة من أكثر المشكلات الاجتماعية جدلا، لتمثيله في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي للعام 2020.

الحمل خارج إطار الزواج
  • يعالج الفيلم موضوع الأمهات العازبات، ويرسخ ثقافة حب الحياة، وهو من إنتاج ثلاث شركات مغربية وفرنسية وبلجيكية، حسب موقع الجزيرة الوثائقية.
  • من المنتظر أن يشارك فيلم "آدم" في عدد من المهرجانات الدولية، أبرزها المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
  • يتطرق الفيلم لواحدة من أبرز المشكلات الاجتماعية بالمغرب، وهي الحمل خارج إطار الزواج الشرعي.
  • يعرض الفيلم قصة سامية، التي تترك بيت أهلها حتى لا ينكشف أمر حملها، وتظل تتجول بحثا عن مأوى.
  • تضع سامية مولودها وتقودها هذه الرحلة إلى منزل عبلة وطفلتها وردة.
  • بعد أن يصل المولود المنتظر، ينشأ صراع جديد بين تخلي سامية عن ابنها آدم والحفاظ عليه في مجتمع ينبذ المولودين خارج إطار الزواج الشرعي.
     

  • وفق نقد سينمائي لمصطفى الصوفي إلى موقع الجزيرة الوثائقية، قال إن الكاميرا كانت في مختلف مشاهد الفيلم، تنتقل بدقة متناهية، وكانت جزءا من العملية الإبداعية.
  • ما يجعل هذا الفيلم مثيراً، حسب الصوفي، هو أن المخرجة صنعت الحدث المفرح انطلاقاً من مكان مغلق له شاعرية خاصة، من دون الحاجة إلى فضاءات أكثر اتساعاً.
  • يُلاحظ أن المخرجة صنعت فيلمها فقط من خمس شخصيات، فكان الحكي الفيلمي أكثر عمقا وقوة وتركيزا، وكان الممثلون قريبون من بعضهم البعض، وكأن المخرجة تريد أن تعزلهم عن العالم الخارجي حتى لا يتضرروا أكثر.
  • المخرجة والممثلة مريم التوزاني، استطاعت أن تطرح قضية الأمهات العازبات إلى النقاش عبر بوابة السينما، وهي من القضايا المسكوت عنها في مجتمع محافظ.

للاطلاع على النقد السينمائي الكامل للفيلم يرجى زيارة الرابط التالي:
"آدم" عن الأمهات العازبات.. يمثل المغرب في جائزة الأوسكار

المصدر : الجزيرة الوثائقية + الجزيرة مباشر
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