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مخرج جزائري: الفوضى العارمة في السينما الجزائرية لا تسمح ببروز الكفاءات

المخرج الجزائري، سليم حمدي
المخرج الجزائري، سليم حمدي
25/9/2019

قال المخرج الجزائري، سليم حمدي، إن الوضع السينمائي العام في بلاده، يشهد حالة من الفوضى العارمة، مقارنة بالدول العربية الأخرى، وفق حوار أجراه مع الجزيرة الوثائقية.

واقع السينما
  • المخرج حمدي قال إن التجارب السينمائية الحديثة في الجزائر، لايمكن تقييمها في ظل معطيات خاطئة ومنظومة لاتسمح ببروز الكفاءات.
  • حمدي: في الوقت الذي يقطع به الآخرون أشواطاً في كم الإنتاج السينمائي ونوعه، يؤسسون لمنظومة سينمائية خالقة للثروة، لا منظومة مستهلكة عبثية، كالتي أسس لها في الجزائر منذ ثلاثة عقود.
  • سرد حمدي تجربته السينمائية من خلال إخراج أول فيلم روائي طويل له تحت عنوان "عرفان".
  • تحدث المخرج سليم عن واقع الساحة السينمائية الجزائرية، وعن المتطفلين على المهنة، وعن الظروف القاهرة التي جعلته يستغرق عشر سنوات كاملة كي يخرج فيلمه للنور.
قوانين السينما وحرية الإبداع
  • ناقش حمدي في حواره واقع قوانين السينما في الجزائر، وطالب بضرورة تحديثها، لتطوير القطاع الفني في بلاده.
  • يفتقد الجزائر وفق حمدي إلى ترسانة قانونية دقيقة وواضحة، ما يجعل الباب مفتوحاً للقرارات الإدارية الارتجالية لملئ الفراغ.
  • التمويل وغياب القاعات هما أكبر عاملين لتقييد الحريات حسبما أضاف المخرج سليم حمدي.
  • يرى حمدي أن الحلول تكمن في نصوص قانونية دقيقة، وإستراتيجية حقيقية تضمن شراكة الفاعلين في مجال السينما مع الإدارة، وليس سيطرة الإدارة المطلقة.

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المصدر : الجزيرة الوثائقية
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