مخرج جزائري: الفوضى العارمة في السينما الجزائرية لا تسمح ببروز الكفاءات

قال المخرج الجزائري، سليم حمدي، إن الوضع السينمائي العام في بلاده، يشهد حالة من الفوضى العارمة، مقارنة بالدول العربية الأخرى، وفق حوار أجراه مع الجزيرة الوثائقية.
واقع السينما
- المخرج حمدي قال إن التجارب السينمائية الحديثة في الجزائر، لايمكن تقييمها في ظل معطيات خاطئة ومنظومة لاتسمح ببروز الكفاءات.
- حمدي: في الوقت الذي يقطع به الآخرون أشواطاً في كم الإنتاج السينمائي ونوعه، يؤسسون لمنظومة سينمائية خالقة للثروة، لا منظومة مستهلكة عبثية، كالتي أسس لها في الجزائر منذ ثلاثة عقود.
- سرد حمدي تجربته السينمائية من خلال إخراج أول فيلم روائي طويل له تحت عنوان "عرفان".
- تحدث المخرج سليم عن واقع الساحة السينمائية الجزائرية، وعن المتطفلين على المهنة، وعن الظروف القاهرة التي جعلته يستغرق عشر سنوات كاملة كي يخرج فيلمه للنور.
قوانين السينما وحرية الإبداع
- ناقش حمدي في حواره واقع قوانين السينما في الجزائر، وطالب بضرورة تحديثها، لتطوير القطاع الفني في بلاده.
- يفتقد الجزائر وفق حمدي إلى ترسانة قانونية دقيقة وواضحة، ما يجعل الباب مفتوحاً للقرارات الإدارية الارتجالية لملئ الفراغ.
- التمويل وغياب القاعات هما أكبر عاملين لتقييد الحريات حسبما أضاف المخرج سليم حمدي.
- يرى حمدي أن الحلول تكمن في نصوص قانونية دقيقة، وإستراتيجية حقيقية تضمن شراكة الفاعلين في مجال السينما مع الإدارة، وليس سيطرة الإدارة المطلقة.
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