التلوث البلاستيكي.. هل يصل البلاستيك إلى بطون البشر؟

يبدو أن الاستخدام المبالغ فيه لمادة البلاستيك، أصبح مصدر تهديد حقيقي للثروة المائية ومستقبل الحياة البحرية، وفق تقرير للجزيرة الوثائقية.
تفاصيل
- سلط التقرير الضوء على الانعكاسات والأخطار المحتملة للبلاستيك على الإنسان والحيوان.
- استدل بتقرير للأمم المتحدة، الذي يذكر أن سكان الكرة الأرضية، يلقون نحو 13 مليون طن من مخلفات البلاستيك في المحيطات.
- تعتبر البحار والمحيطات، المناطق الأكثر تضرراً من المواد البلاستيكية، التي قد لا يراها الإنسان من اليابسة.
- التلوث البلاستيكي، يتسبب في قتل ما لا يقل عن 100 ألف حيوان بحري سنوياً، ويؤدي لأضرار مباشرة على الحياة البرية.
هل يصل البلاستيك إلى بطون البشر؟
- وفق تقرير الجزيرة الوثائقية، فإنّ المخلفات البلاستيكية تبقى مدة طويلة في الطبيعة.
- تصبح تلك المخلفات، جزءاً من غذاء الأسماك وغيرها من الكائنات البحرية، التي تدخل ضمن النظام الغذائي للبشر.
- البلاستيك المتحلل يتحول إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة توجد في كل مكان، حتى في قمم الجبال وفي مياه الشرب.
- الصندوق العالمي للطبيعة قدر عدد الفصائل البحرية التي تتعرض للأذى من المواد البلاستيكية بـ270 فصيلا؛ أكثر من 240 من هذه الفصائل ابتلعت البلاستيك مرة واحدة على الأقل.
من يتحمل المسؤولية؟
- نقل التقرير عن رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا إسبينوزا، قولها إن تريليون كيساً من البلاستيك يستخدم كل عام لمرة واحدة في أنحاء العالم.
- يعادل ذلك مليوني كيس كل دقيقة. ويقدر المعدل الزمني لاستخدام الكيس البلاستيكي بـ12 دقيقة فقط قبل إلقائه في الطبيعة.
- تعود المسؤولية وفقا لهذا على الإنسان عموماً وسلوكياته اليومية.
- تتحمل الدول ذات الدخل الفردي المرتفع جزءا كبيرا من المسؤولية، فالأفراد في هذه الدول يخلفون نفايات يفوق حجمها 10 مرات تلك التي يخلفها الأفراد في الدول النامية.
أضرار صحية ومادية
- لم يحسم العلماء بعد في حجم الأضرار السلبية "للميكرو بلاستيك" على صحة الإنسان، لكن الإجماع قائم على وجود ضرر.
- بعض الأبحاث الأولية ربطت الاختلالات في وظيفة الجهاز المناعي بتراكم الجسيمات المتأتية من البلاستيك.
- أظهرت العديد من الدراسات أن مادة "بيسفينول إيه" المعروف اختصارا بـ(BPA) الموجودة بالبلاستيك قد تؤدي إلى اختلال بوظائف الكبد، والإصابة بأمراض القلب والسكري والعجز الجنسي.
- تؤثر المخلفات البلاستيكية بشكل سلبي على أنشطة الصيد التجارية، والسياحة والاقتصاد بشكل عام.
- الأمم المتحدة قدرت حجم الخسائر المالية التي يسببها البلاستيك البحري بـ 13 مليار دولار أمريكي في السنة.
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