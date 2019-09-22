التلوث البلاستيكي.. هل يصل البلاستيك إلى بطون البشر؟

يبدو أن الاستخدام المبالغ فيه لمادة البلاستيك، أصبح مصدر تهديد حقيقي للثروة المائية ومستقبل الحياة البحرية، وفق تقرير للجزيرة الوثائقية.

تفاصيل

سلط التقرير الضوء على الانعكاسات والأخطار المحتملة للبلاستيك على الإنسان والحيوان.

استدل بتقرير للأمم المتحدة، الذي يذكر أن سكان الكرة الأرضية، يلقون نحو 13 مليون طن من مخلفات البلاستيك في المحيطات.

تعتبر البحار والمحيطات، المناطق الأكثر تضرراً من المواد البلاستيكية، التي قد لا يراها الإنسان من اليابسة.

التلوث البلاستيكي، يتسبب في قتل ما لا يقل عن 100 ألف حيوان بحري سنوياً، ويؤدي لأضرار مباشرة على الحياة البرية.

هل يصل البلاستيك إلى بطون البشر؟

وفق تقرير الجزيرة الوثائقية، فإنّ المخلفات البلاستيكية تبقى مدة طويلة في الطبيعة.

تصبح تلك المخلفات، جزءاً من غذاء الأسماك وغيرها من الكائنات البحرية، التي تدخل ضمن النظام الغذائي للبشر.

البلاستيك المتحلل يتحول إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة توجد في كل مكان، حتى في قمم الجبال وفي مياه الشرب.

الصندوق العالمي للطبيعة قدر عدد الفصائل البحرية التي تتعرض للأذى من المواد البلاستيكية بـ270 فصيلا؛ أكثر من 240 من هذه الفصائل ابتلعت البلاستيك مرة واحدة على الأقل.

من يتحمل المسؤولية؟

نقل التقرير عن رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا إسبينوزا، قولها إن تريليون كيساً من البلاستيك يستخدم كل عام لمرة واحدة في أنحاء العالم.

يعادل ذلك مليوني كيس كل دقيقة. ويقدر المعدل الزمني لاستخدام الكيس البلاستيكي بـ12 دقيقة فقط قبل إلقائه في الطبيعة.

تعود المسؤولية وفقا لهذا على الإنسان عموماً وسلوكياته اليومية.

تتحمل الدول ذات الدخل الفردي المرتفع جزءا كبيرا من المسؤولية، فالأفراد في هذه الدول يخلفون نفايات يفوق حجمها 10 مرات تلك التي يخلفها الأفراد في الدول النامية.

أضرار صحية ومادية

لم يحسم العلماء بعد في حجم الأضرار السلبية "للميكرو بلاستيك" على صحة الإنسان، لكن الإجماع قائم على وجود ضرر.

بعض الأبحاث الأولية ربطت الاختلالات في وظيفة الجهاز المناعي بتراكم الجسيمات المتأتية من البلاستيك.

أظهرت العديد من الدراسات أن مادة "بيسفينول إيه" المعروف اختصارا بـ(BPA) الموجودة بالبلاستيك قد تؤدي إلى اختلال بوظائف الكبد، والإصابة بأمراض القلب والسكري والعجز الجنسي.

تؤثر المخلفات البلاستيكية بشكل سلبي على أنشطة الصيد التجارية، والسياحة والاقتصاد بشكل عام.

الأمم المتحدة قدرت حجم الخسائر المالية التي يسببها البلاستيك البحري بـ 13 مليار دولار أمريكي في السنة.

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