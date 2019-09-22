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التلوث البلاستيكي.. هل يصل البلاستيك إلى بطون البشر؟

22/9/2019

يبدو أن الاستخدام المبالغ فيه لمادة البلاستيك، أصبح مصدر تهديد حقيقي للثروة المائية ومستقبل الحياة البحرية، وفق تقرير للجزيرة الوثائقية.

تفاصيل
  • سلط التقرير الضوء على الانعكاسات والأخطار المحتملة للبلاستيك على الإنسان والحيوان.
  • استدل بتقرير للأمم المتحدة، الذي يذكر أن سكان الكرة الأرضية، يلقون نحو 13 مليون طن من مخلفات البلاستيك في المحيطات.
  • تعتبر البحار والمحيطات، المناطق الأكثر تضرراً من المواد البلاستيكية، التي قد لا يراها الإنسان من اليابسة.
  • التلوث البلاستيكي، يتسبب في قتل ما لا يقل عن 100 ألف حيوان بحري سنوياً، ويؤدي لأضرار مباشرة على الحياة البرية.
هل يصل البلاستيك إلى بطون البشر؟
  • وفق تقرير الجزيرة الوثائقية، فإنّ المخلفات البلاستيكية تبقى مدة طويلة في الطبيعة.
  • تصبح تلك المخلفات، جزءاً من غذاء الأسماك وغيرها من الكائنات البحرية، التي تدخل ضمن النظام الغذائي للبشر.
  • البلاستيك المتحلل يتحول إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة توجد في كل مكان، حتى في قمم الجبال وفي مياه الشرب.
  • الصندوق العالمي للطبيعة قدر عدد الفصائل البحرية التي تتعرض للأذى من المواد البلاستيكية بـ270 فصيلا؛ أكثر من 240 من هذه الفصائل ابتلعت البلاستيك مرة واحدة على الأقل.
من يتحمل المسؤولية؟
  • نقل التقرير عن رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا إسبينوزا، قولها إن تريليون كيساً من البلاستيك يستخدم كل عام لمرة واحدة في أنحاء العالم.
  • يعادل ذلك مليوني كيس كل دقيقة. ويقدر المعدل الزمني لاستخدام الكيس البلاستيكي بـ12 دقيقة فقط قبل إلقائه في الطبيعة.
  • تعود المسؤولية وفقا لهذا على الإنسان عموماً وسلوكياته اليومية.
  • تتحمل الدول ذات الدخل الفردي المرتفع جزءا كبيرا من المسؤولية، فالأفراد في هذه الدول يخلفون نفايات يفوق حجمها 10 مرات تلك التي يخلفها الأفراد في الدول النامية.
أضرار صحية ومادية
  • لم يحسم العلماء بعد في حجم الأضرار السلبية "للميكرو بلاستيك" على صحة الإنسان، لكن الإجماع قائم على وجود ضرر.
  • بعض الأبحاث الأولية ربطت الاختلالات في وظيفة الجهاز المناعي بتراكم الجسيمات المتأتية من البلاستيك.
  • أظهرت العديد من الدراسات أن مادة "بيسفينول إيه" المعروف اختصارا بـ(BPA) الموجودة بالبلاستيك قد تؤدي إلى اختلال بوظائف الكبد، والإصابة بأمراض القلب والسكري والعجز الجنسي.
  • تؤثر المخلفات البلاستيكية بشكل سلبي على أنشطة الصيد التجارية، والسياحة والاقتصاد بشكل عام.
  • الأمم المتحدة قدرت حجم الخسائر المالية التي يسببها البلاستيك البحري بـ 13 مليار دولار أمريكي في السنة.

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المصدر : الجزيرة الوثائقية
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