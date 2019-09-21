إندونيسية ترضع طفلتها القهوة بدلا من الحليب (فيديو)

لجأت أم إندونيسية إلى إرضاع طفلتها نحو 1.5 لتر من القهوة يوميا، بسبب الفقر وعدم قدرتها على شراء الحليب، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الجمعة.

الطفلة ترضع القهوة بانتظام من عمر 6 أشهر، لأن دخل الأب نحو دولار واحد يوميًا، وبالنسبة للكثيرين الذين يعيشون في فقر في إندونيسيا، يعتبر الحليب رفاهية.

بسبب الفقر

الصحيفة ذكرت أن الطفلة خديجة هورا، وعمرها 14 شهرًا، أصبحت الآن تشرب 3 زجاجات يوميًا من القهوة المغلية والمحلاة بالسكر.

الصحيفة نقلت عن الأم أن سبب اضطرارها إلى ذلك هو عدم استطاعة الأسرة شراء الحليب.

الأم أوضحت أن الطفلة بدأت ترضع القهوة بانتظام من عمر 6 أشهر، لأن دخل الأب يبلغ 20 ألف روبية (نحو دولار واحد) يوميًا، من عمله في مجال تصنيع جوز الهند.

أقرت الأم بأن الطفلة أصبحت الآن مدمنة لمادة الكافيين، حتى أنها لا تستطيع النوم إلا بعد تناول القهوة.

الأم: الطفلة أثناء يقظتها تتسم بنشاط مفرط، حيث تسير بمفردها في القرية.

الأم: طفلتي تنمو بدنيًا مثل أي طفلة طبيعية في نفس عمرها، ولم تتعرض لأي حالة طبية كبيرة.

بعد انتشار قصتها، وفرت وكالة صحية محلية للفتاة حليبًا ومستلزمات أخرى، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الطفلة ترضع القهوة بانتظام من عمر 6 أشهر (وسائل إعلام إندونيسية)

القهوة لا تناسب الأطفال