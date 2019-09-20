"كراهية حتى الموت" وثائقي عن التطرف الإسرائيلي ضد العرب

أبرز وثائقي عرضته القناة الثامنة الإسرائيلية كم الكراهية التي يحملها المجتمع الإسرائيلي تجاه العرب، بعدما تحولت لأيديولوجيا سائدة.

تعاظم الكراهية

الفيلم، الذي حمل عنوان "كراهية حتى الموت"، تضمن مقابلات مع إسرائيليين وصفوا العرب بأنهم سرطان.

تم عرض الفيلم، الذي أخرجه الإسرائيلي "ران كحليلي" في مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.

كحليلي أكد لقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن ما يعزز التوجهات العنصرية تجاه العرب هو الجهل بواقع الأمور وتخويف الساسة الدائم.

صحيفة هآرتس نقلت عن عالم الاجتماع الإسرائيلي سامي سموحة أن العامين الأخيرين شهدا تطرفاً غير مسبوق ضد الفلسطينيين.

عزا سموحة ذلك إلى انتشار المد اليميني في إسرائيل بعد صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السلطة وتعاظم كراهية العرب والمسلمين في العالم.

أبرز ما جاء في الوثائقي

يُظهر الفيلم عملية غسل الأدمغة خصوصا في الصفوف الدراسية.

الوثائقي عرض مشهداً لطلبة يصابون بحالة هستيرية لمجرد معرفتهم بوجود معلم عربي في مدرستهم.

الفيلم أشار إلى دور مواقع التواصل الاجتماعي في توفير بيئة حاضنة للمواقف العنصرية تجاه العرب.

يشير الوثائقي إلى أن منشوراً عنصرياً واحدا على الأقل ضد العرب ينشر كل ثانيتين على مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل.

يتضح من الفيلم، أن الكثير من اليهود قدِموا للإقامة في الأحياء العربية، داخل المدن المختلطة في إسرائيل بهدف التحدي والاستفزاز.

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