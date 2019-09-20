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"كراهية حتى الموت" وثائقي عن التطرف الإسرائيلي ضد العرب

جنود الاحتلال يعتدون بشكل وحشي على فلسطينين أثناء اعتقالهم
جنود الاحتلال يعتدون بشكل وحشي على فلسطينين أثناء اعتقالهم
20/9/2019

أبرز وثائقي عرضته القناة الثامنة الإسرائيلية كم الكراهية التي يحملها المجتمع الإسرائيلي تجاه العرب، بعدما تحولت لأيديولوجيا سائدة.

تعاظم الكراهية
  • الفيلم، الذي حمل عنوان "كراهية حتى الموت"، تضمن مقابلات مع إسرائيليين وصفوا العرب بأنهم سرطان.
  • تم عرض الفيلم، الذي أخرجه الإسرائيلي "ران كحليلي" في مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.
  • كحليلي أكد لقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن ما يعزز التوجهات العنصرية تجاه العرب هو الجهل بواقع الأمور وتخويف الساسة الدائم.
  • صحيفة هآرتس نقلت عن عالم الاجتماع الإسرائيلي سامي سموحة أن العامين الأخيرين شهدا تطرفاً غير مسبوق ضد الفلسطينيين.
  • عزا سموحة ذلك إلى انتشار المد اليميني في إسرائيل بعد صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السلطة وتعاظم كراهية العرب والمسلمين في العالم.
أبرز ما جاء في الوثائقي
  • يُظهر الفيلم عملية غسل الأدمغة خصوصا في الصفوف الدراسية.
  • الوثائقي عرض مشهداً لطلبة يصابون بحالة هستيرية لمجرد معرفتهم بوجود معلم عربي في مدرستهم.
  • الفيلم أشار إلى دور مواقع التواصل الاجتماعي في توفير بيئة حاضنة للمواقف العنصرية تجاه العرب.
  • يشير الوثائقي إلى أن منشوراً عنصرياً واحدا على الأقل ضد العرب ينشر كل ثانيتين على مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل.
  • يتضح من الفيلم، أن الكثير من اليهود قدِموا للإقامة في الأحياء العربية، داخل المدن المختلطة في إسرائيل بهدف التحدي والاستفزاز.
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المصدر : الجزيرة الوثائقية
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