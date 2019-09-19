مكتبة نيويورك العامة تلغي فعالية يرعاها ولي العهد السعودي

ألغت مكتبة نيويورك العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، فعالية كانت ترعاها مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية، المعروفة باسم مسك، التي يترأسها ولي العهد السعودي.

التفاصيل:

قالت المكتبة، في بيان، نقلته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الخميس: لن نستضيف ذلك الحدث بسبب المخاوف العامة.

أرجعت المكتبة قرارها، الذي اتخذته مساء الأربعاء، إلى المخاوف النابعة من قلق منظمات حقوق الإنسان، التي انتقدت استضافة المكتبة للفعالية، بالتزامن مع الذكرى الأولى لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

من جهتها، استنكرت سارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، استضافة المكتبة لذلك الحدث.

قالت ويتسون على تويتر: كيف فكرت مكتبة نيويورك العامة في استضافة محمد بن سلمان ومؤسسته التي تماثل الدمية الخشبية في يده، المكتبة لابد أن تكون حصنًا لحرية التعبير، وها هي تستضيف قائدا قام بقتل وسجن الصحفيين والكتاب والناشطين، وفق تعبيرها.

كانت المكتبة ستستضيف في مبناها التاريخي في 23 سبتمبر/ أيلول الجاري افتتاح منتدى دولي جديد للشباب برعاية جهتين، الأولى هي مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، والثانية مؤسسة مسك.

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