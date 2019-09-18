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سبع وفيات جراء مرض رئوي غامض مرتبط بالسجائر الإلكترونية

ترجح السلطات الصحية في أمريكا أن هذه هي حالة الوفاة السابعة جراء تدخين السجائر الإلكترونية
ترجح السلطات الصحية في أمريكا أن هذه هي حالة الوفاة السابعة جراء تدخين السجائر الإلكترونية
18/9/2019

أكد مسؤولو الصحة في ولاية كاليفورنيا يوم الإثنين أن الشخص السابع توفي متأثرا بمرض غامض يصيب الجهاز التنفسي، ترجح السلطات الصحية أنه بسبب السجائر الإلكترونية.

التفاصيل
  • مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) حصرت تحقيقاتها ضمن 380 حالة محتملة للمرض في 36 ولاية، وفقًا لـشبكة إن بي سي الأمريكية.
  • حدثت الوفيات في كل من كانساس، إنديانا، مينيسوتا، كاليفورنيا، أوريغون وإلينوي، وفقًا لواشنطن بوست.
  • مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تقول إنه لم يتم بعد تحديد روابط بين المرض الرئوي والسجائر الإلكترونية.
  • كشف المرضى عن أعراض تشمل ضيق التنفس والسعال والتعب وآلاما في الصدر، كما شملت في بعض الحالات القيء والإسهال.
  • بعد إصابة العديد من الشباب والمراهقين بهذا المرض الرئوي الغامض طلبت إدارات الصحة في ويسكونسن وإلينوي من مركز السيطرة على الأمراض المساعدة في التحقيق في أسبابه.
  • قال مسؤولو هيئة الصحة في ولاية أوريغون إن أعراض المريض الذي توفي تتشابه مع أعراض أكثر من 200 حالة مماثلة في أمراض الجهاز التنفسي، معظمها تصيب المراهقين والشباب.
  • نقل 22 شخصًا إلى المستشفى بعد إصابتهم بأمراض في الجهاز التنفسي عقب تدخينهم لسجائر إلكترونية، وفقًا لجنيفر لايدن أختصاصي علم الأوبئة في ولاية إلينوي.
المصدر : أكسيوس
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