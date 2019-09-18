سبع وفيات جراء مرض رئوي غامض مرتبط بالسجائر الإلكترونية

أكد مسؤولو الصحة في ولاية كاليفورنيا يوم الإثنين أن الشخص السابع توفي متأثرا بمرض غامض يصيب الجهاز التنفسي، ترجح السلطات الصحية أنه بسبب السجائر الإلكترونية.

التفاصيل