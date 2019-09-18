الهند تحظر السجائر الإلكترونية بعد ارتباطها بحوادث وفاة

حظرت الهند، الأربعاء، إنتاج واستيراد وبيع السجائر الإلكترونية بعد ارتباطها بوفاة سبعة أشخاص في الولايات المتحدة وإصابة عشرات آخرين.

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وزارة الصحة الهندية التي اقترحت الحظر قالت إنه ضروري لضمان عدم تفشي استخدام السجائر الإلكترونية "كالوباء" بين الأطفال والشباب.

وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان قالت في مؤتمر صحفي: "نظرا لخطورة تأثير السجائر الإلكترونية على الشباب، وافق مجلس الوزراء على قرار بحظرها".

سيجري فرض الحظر عن طريق أمر تنفيذي وسيشمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمخالفين.

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