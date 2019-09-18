الهند تحظر السجائر الإلكترونية بعد ارتباطها بحوادث وفاة

حظرت الهند، الأربعاء، إنتاج واستيراد وبيع السجائر الإلكترونية بعد ارتباطها بوفاة سبعة أشخاص في الولايات المتحدة وإصابة عشرات آخرين.
التفاصيل
- وزارة الصحة الهندية التي اقترحت الحظر قالت إنه ضروري لضمان عدم تفشي استخدام السجائر الإلكترونية "كالوباء" بين الأطفال والشباب.
- وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان قالت في مؤتمر صحفي: "نظرا لخطورة تأثير السجائر الإلكترونية على الشباب، وافق مجلس الوزراء على قرار بحظرها".
- سيجري فرض الحظر عن طريق أمر تنفيذي وسيشمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمخالفين.
خلفيات
- قرار الهند يأتي بعد يوم من وفاة سابع شخص في الولايات المتحدة بينما أصيب نحو 380 شخصا بأمراض تنفسية بسبب تدخين السجائر الإلكترونية، ما استدعى تحقيقات واسعة من جانب هيئات الصحة الأمريكية للوقوف على أسباب هذه الوفيات والإصابات.
- كانت السجائر الإلكترونية توصف في السابق بأنها بديل أكثر أمانا من السجائر العادية، لكن تكرار حوادث الوفاة والإصابات بسببها أثار مخاوف وتحذيرات واسعة منها.
- تمثل الخطوة الهندية لطمة لشركات السجائر الإلكترونية التي كانت تعتزم التوسع في الهند مثل جول لابس وفيليب موريس إنترناشونال.
- هناك 106 ملايين بالغ يدخنون في الهند، حيث تحتل البلاد المرتبة الثانية في العالم بعد الصين من حيث عدد المدخنين مما يجعلها سوقا مربحة للشركات المنتجة للسجائر الإلكترونية.
- كانت جول تعتزم إطلاق سجائرها الإلكترونية في الهند وعينت عدة مديرين تنفيذيين في الشهور القليلة الماضية.
- ذكرت وكالة رويترز في تقرير لها أن فيليب موريس كانت تخطط أيضا للتوسع في السوق الهندية.
- قرار الهند يأتي عقب حظر مماثل في حوالي 27 دولة أخرى، من بينها أستراليا وسنغافورة والبرازيل، كما يأتي في أعقاب توقف مبيعات منتجات شركة جول عبر الإنترنت في الصين، أكبر سوق للتبغ في العالم.