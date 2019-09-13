3 ساعات على منصات التواصل تشكل خطرا على حالتك العقلية

قالت دراسة إن المراهقين الذين يقضون أكثر من 3 ساعات في اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي قد يضاعفون من مخاطر إصابتهم بمشاكل الصحة العقلية مقارنة بأولئك الذين يتجنبون استخدمهما.

وأجرى الدراسة فريق في كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة في ولاية ميريلاند الأمريكية.

أبرز ما ورد في الدراسة:

كشفت أن الأطفال الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة.

قالت الدراسة إن الأطفال يصبح سلوكهم عدائي تجاه المجتمع بشكل أكثر من المراهقين الذين لم يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي.

الدراسة شملت أكثر من 6000 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة.

أثبتت النتائج صحتها حتى عندما أخذ الباحثون في الاعتبار مشاكل الصحة العقلية التي واجهها أي شاب خلال العام، أي قبل أن يتم سؤالهم عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

أشارت بعض الدراسات السابقة أنه لا توجد صلة بين الصحة العقلية للمراهق وبين الوقت الذي يقضونه أمام شاشات منصات التواصل.

من أهم نقاط هذه الدراسة مقارنة بالبحث السابق، هو أن الباحثين أخذوا في الاعتبار مشاكل الصحة العقلية التي واجهها الشباب بالفعل قبل عام من قياس استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

شملت الدراسة نوعين من السلوكيات التي يمكن أن تشير إلى مشاكل الصحة العقلية: الباطنة والخارجية.

بالنسبة للمشاكل الباطنية، يمكن أن تنطوي على انسحاب اجتماعي أو صعوبة في التعامل مع القلق أو الاكتئاب. أما بالنسبة للمشاكل الخارجية يمكن أن تشمل السلوك العدواني أو عصيان للتعليمات.

استخدام وسائل التواصل مرتبط بحوالي ضعف مخاطر مشاكل الصحة العقلية ـ غيتي

مخاطر الصحة العقلية: