البث الحي
منوعات

3 ساعات على منصات التواصل تشكل خطرا على حالتك العقلية

الدراسة: الأطفال الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق
الدراسة: الأطفال الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق
13/9/2019

قالت دراسة إن المراهقين الذين يقضون أكثر من 3 ساعات في اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي قد يضاعفون من مخاطر إصابتهم بمشاكل الصحة العقلية مقارنة بأولئك الذين يتجنبون استخدمهما.

وأجرى الدراسة فريق في كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة في ولاية ميريلاند الأمريكية.

أبرز ما ورد في الدراسة:
  • كشفت أن الأطفال الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة.
  • قالت الدراسة إن الأطفال يصبح سلوكهم عدائي تجاه المجتمع بشكل أكثر من المراهقين الذين لم يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي.
  • الدراسة شملت أكثر من 6000 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة.
  • أثبتت النتائج صحتها حتى عندما أخذ الباحثون في الاعتبار مشاكل الصحة العقلية التي واجهها أي شاب خلال العام، أي قبل أن يتم سؤالهم عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
  • أشارت بعض الدراسات السابقة أنه لا توجد صلة بين الصحة العقلية للمراهق وبين الوقت الذي يقضونه أمام شاشات منصات التواصل.
  • من أهم نقاط هذه الدراسة مقارنة بالبحث السابق، هو أن الباحثين أخذوا في الاعتبار مشاكل الصحة العقلية التي واجهها الشباب بالفعل قبل عام من قياس استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
  • شملت الدراسة نوعين من السلوكيات التي يمكن أن تشير إلى مشاكل الصحة العقلية: الباطنة والخارجية.
  • بالنسبة للمشاكل الباطنية، يمكن أن تنطوي على انسحاب اجتماعي أو صعوبة في التعامل مع القلق أو الاكتئاب. أما بالنسبة للمشاكل الخارجية يمكن أن تشمل السلوك العدواني أو عصيان للتعليمات.
استخدام وسائل التواصل مرتبط بحوالي ضعف مخاطر مشاكل الصحة العقلية ـ غيتي
مخاطر الصحة العقلية:
  • وجدت الدراسة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 3 ساعات على الأقل في اليوم كان مرتبطًا بحوالي ضعف مخاطر مشاكل الصحة العقلية، مقارنةً بأولئك الذين تجنبوا استخدامها.
  • لقد وجدت العديد من الدراسات الحالية صلة بين استخدام الوسائط الرقمية أو الاجتماعية وصحة المراهقين، لكن القليل ركز على مسألة الوقت" بحسب كيرا ريهم الباحثة في مجال الصحة العقلية.
  • "لا يمكننا أن نستنتج أن وسائل التواصل الاجتماعي تسبب مشاكل في الصحة العقلية، لكننا نعتقد أن تقليل وقت استخدامها قد يكون أفضل لصحة المراهقين." بحسب كيرا ريهم.
  • كشفت الدراسة أن أقل من 17 في المئة من المراهقين لا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.
  • أمضى 32 في المئة ممن يستخدم منصات التواصل أقل من 30 دقيقة في اليوم.
  • 31 في المئة امضوا بين 30 دقيقة إلى ثلاث ساعات، و12 في المائة أمضوا من 3 إلى 6 ساعات.
  • 8 في المئة ممن أجريت عليهم الدراسة أمضوا أكثر من 6 ساعات في اليوم.
  • "نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة أفضل لتحقيق التوازن بين فوائد وسائل التواصل الاجتماعي والنتائج الصحية السلبية المحتملة." بحسب كيرا ريهم.
المصدر : تلغراف
المزيد من منوعات

لقاح في الطفولة مرتبط بالوقاية من الإصابة الحادة بكورونا.. ما هو؟

كورونا.. تطعيم في الطفولة قد يقي من الإصابة الحادة (رويترز)

التحقيق في جريمة قتل على يد أكلة لحوم البشر في برلين.. ما القصة؟

المحققون في العاصمة الألمانية برلين يجرون تحقيقا في اشتباه بارتكاب جريمة قتل جنسي مع وجود أدلة على أكل لحوم البشر

شاهد: أستراليا تقتل حوتا "بطيخي الرأس".. ما الأسباب؟

قتل الحوت بطيخي الرأس في أستراليا (موافع التواصل)

نجاة أمريكية من الموت بأعجوبة بعد دفعها تجاه قطار قادم (فيديو)

لحظة دفع السيدة أمام عجلات القطار (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)