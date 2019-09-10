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منوعات|سريلانكا

شاهد: فيل هائج يدهس حشدا خلال مهرجان بوذي بسريلانكا

10/9/2019

دهس فيل هائج كان يشارك في مهرجان بوذي بسريلانكا، عددًا كبيرًا من الحضور، بعد أن ثار فجأة وركض نحوهم ليسقط ما لا يقل عن 18 جريحًا.

دهس ورعب
  • الاستعراض الديني البوذي أقيم مساء السبت في بلدة كوتي قرب العاصمة كولومبو.
  • مقطع مصور لقناة "ديرانا" التلفزيونية المحلية، أظهر الفيل في مسيرة قبل أن يركض فجأة خلال الموكب.
  • الفيل أصيب بحالة من الهياج أثناء قرع الطبول.
  • أشخاص مذعورون انتشروا بالمكان، وركض بعضهم تجاه فيل آخر في مقدمة المسيرة، ما جعله يهتاج هو الآخر ويركض داهسًا المتفرجين في مشهد مرعب.
  • سقط رجل كان على ظهر الفيل، ونجا بصعوبة من الدهس.
  • مسؤولون في مستشفيين قالوا، الإثنين، إن 18 مصابًا تلقوا العلاج وخرج 16 منهم.
  • من بين الإثنين المتبقيين، تتم متابعة أحدهما بسبب تلف محتمل في البطن، والآخر يعالج من إصابة في الأذن.
الأفيال المزركشة
  • تعتبر الأفيال المزركشة نقطة جذب رئيسية في الاستعراضات البوذية السريلانكية.
  • العائلات الغنية تمتلك الأفيال كرمز لرفاهيتها وكبريائها ونبلها، وترسل الأفيال للمشاركة في استعراضات بجميع أنحاء البلاد.
  • بعض المعابد البوذية تمتلك الفيلة أيضًا.
المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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