شاهد: فيل هائج يدهس حشدا خلال مهرجان بوذي بسريلانكا

دهس فيل هائج كان يشارك في مهرجان بوذي بسريلانكا، عددًا كبيرًا من الحضور، بعد أن ثار فجأة وركض نحوهم ليسقط ما لا يقل عن 18 جريحًا.
دهس ورعب
- الاستعراض الديني البوذي أقيم مساء السبت في بلدة كوتي قرب العاصمة كولومبو.
- مقطع مصور لقناة "ديرانا" التلفزيونية المحلية، أظهر الفيل في مسيرة قبل أن يركض فجأة خلال الموكب.
- الفيل أصيب بحالة من الهياج أثناء قرع الطبول.
- أشخاص مذعورون انتشروا بالمكان، وركض بعضهم تجاه فيل آخر في مقدمة المسيرة، ما جعله يهتاج هو الآخر ويركض داهسًا المتفرجين في مشهد مرعب.
- سقط رجل كان على ظهر الفيل، ونجا بصعوبة من الدهس.
- مسؤولون في مستشفيين قالوا، الإثنين، إن 18 مصابًا تلقوا العلاج وخرج 16 منهم.
- من بين الإثنين المتبقيين، تتم متابعة أحدهما بسبب تلف محتمل في البطن، والآخر يعالج من إصابة في الأذن.
الأفيال المزركشة
- تعتبر الأفيال المزركشة نقطة جذب رئيسية في الاستعراضات البوذية السريلانكية.
- العائلات الغنية تمتلك الأفيال كرمز لرفاهيتها وكبريائها ونبلها، وترسل الأفيال للمشاركة في استعراضات بجميع أنحاء البلاد.
- بعض المعابد البوذية تمتلك الفيلة أيضًا.