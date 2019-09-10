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شاهد: آبل تطلق ثلاثة هواتف آيفون جديدة

آبل تطلق ثلاثة هواتف آيفون جديدة
آبل تطلق ثلاثة هواتف آيفون جديدة
10/9/2019

أطلقت شركة آبل الأمريكية للتكنولوجيا في مؤتمرها السنوي، الثلاثاء، ثلاثة هواتف آيفون جديدة هي "آيفون 11″ و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس" بالإضافة إلى خدمة تلفزيون جديدة.

هواتف آيفون الجديدة
  • تتميز الهواتف الثلاثة بإمكانيات فائقة في الكاميرات.
  • الهواتف مزودة بمعالج " إيه 13 بيونيك" تقول آبل إنه أسرع معالج في الهواتف الذكية على الإطلاق.
  • أدخل عملاق التكنولوجيا الأمريكي تحسينات كبيرة على بطاريات هواتفها الجديدة.
  • "آيفون 11" يأتي بستة ألوان وسيتاح الطلب المسبق ابتداء من الجمعة 13 سبتمبر/أيلول الجاري ويبدأ سعره بمبلغ 699 دولارا.
  • يمتاز الهاتف بوجود كاميراتين إحداهما واسعة للغاية والأخرى واسعة تسمحان بالتقاط فيديوهات وصور بجودة أفضل.
  • الهاتف مزود بشاشة مقاس 6.1 إنش بدعم لمجموعة ألوان واسعة وتكنولوجيا "ترو تون" لمشاهدة أقرب إلى الواقع.
آيفون 11 برو و11 برو ماكس
  • يأتي كل من "آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس" مزودا بثلاث كاميرات.
  • يطرح الهاتفان بأربعة ألوان بما فيها لون أخضر الليل الجديد، وسيتوفران للطلب المسبق ابتداءً من الجمعة 13 سبتمبر/آيلول وفي المتاجر ابتداءً من الجمعة التي تليها.
  • يبدأ سعر "آيفون 11 برو" من 999 دولارا وسعر "آيفون 11 برو ماكس" 1099 دولارا.
  • كما أن الهاتفين يأتيان بشاشة "سوبر ريتينا إكس دي آر" هي الشاشة الأكثر سطوعاً وتطوراً في آيفون.
  • عمر بطارية "آيفون 11 برو" أطول بما يصل إلى 4 ساعات في اليوم مقارنة بجهاز "آيفون إكس إس".
  • بينما عمر بطارية "آيفون 11 برو ماكس" أطول بما يصل إلى 5 ساعات مقارنة بجهاز "آيفون إكس إس ماكس".
آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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