الجمعية الطبية الأمريكية: أوقفوا التدخين الإلكتروني بكل أشكاله

أوصت الجمعية الطبية الأمريكية بوقف تدخين السجائر الإلكترونية إلى أن تتوافر معلومات أفضل عن سبب وفاة وإصابة المئات بأمراض الرئة لأسباب تتعلق باستخدام هذه المنتجات.

التدخين الأمريكي يؤدي إلى الوفاة