نور الشمس.. فيلم عن تأثير أزمة الكهرباء في غزة

تلقت الفنانة الفلسطينية عطاف النجيلي تدريباً خاصاً حول فن الأداء، وكتبت فكرة سيناريو يُحاكي تأثير أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة على الصحة والتعليم.

الفنانة عطاف النجيلي:

"نور الشمس" فيلم مزيج بين حالة استعراضية طقسية احتفالية مسرحية معاصرة تتعاون في أدائها أنواع الفنون السبعة وأهمها السمعية والبصرية.

يُركز هذا الفيلم ويسلط الضوء على الحالات الإنسانية الهامة في المجتمع الفلسطيني ومدى تأثير انقطاع التيار الكهربائي عنها، فمن خلال البحث، وجدت أن هناك أضرارا كبيرة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي على قطاع غزة، ولكن الحالات الإنسانية الهامة هي التي تم التسليط الضوء عليها في هذا الفيلم.

تم التركيز على أثر الكهرباء على الصحة والتعليم، وعن حالات الوفاة التي أصابت الأطفال بسبب الشموع التي أحرقت أجسادهم، خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي المتكررة عن قطاع غزة.

أردت التركيز على أهم متطلبات الحياة الأساسية والتي نفتقدها في قطاع غزة.

فن الأداء عمل فني معاصر يستخدم أدوات فنية معاصرة من خلال قدرته على التأثير، وهو بمثابة لغة مباشرة تفهمها جميع الشعوب بدون حديث وبشكل صامت من خلال التعبيرات الموجودة في الصورة والصوت.

يعتمد فن الأداء على الارتجال، ويستخدم الفنان حكمة بارعة على شكل سردي يؤديه الفنان أمام الجمهور، أو من خلال تسليط الضوء عليه في مشاهد حقيقية صامتة تؤدي الرسالة المطلوبة منها.

تم تصوير الفيلم في جمعية الثقافة والفكر الحر من خلال منصة ميديا شو، حيث تم توفير بيئة وأدوات متطورة للتصوير والإخراج بمساعدة المصور والمخرج محمد القدرة.

أزمة الكهرباء في غزة