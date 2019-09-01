ماذا تعرف شركة أمازون عنك؟

بناءً على المبلغ الذي تنفقه في التسوق أو المشاهدة أو القراءة مع شركة أمازون الأمريكية العملاقة فإن الشركة المختصة في التجارة الإلكترونية تعلم عنك أكثر من أي شركة أخرى على وجه الأرض

ما القصة؟

تعلم شركة أمازون ما الذي تصفحته أو بحثت عنه لشرائه في خدمتهم الرئيسية.

تعلم الشركة أيضا ما الذي سألته لخدمة أليكسا أو شاهدته على خدمة برايم للفيديو أو قرأته على كيندل.

الشركة تعلم أكثر من ذلك بفضل امتلاكها لخدمات مثل هول فودز ورينغ وإيرو وتويتش وغود ريدز وغيرها.

كما هو الحال مع غوغل وفيسبوك فإن ما تعرفه أمازون عنك يتحدد بناء على مقدار اعتمادك على خدماتها المنتشرة.

تعلم أمازون جميع عناوينك وأسماء وعناوين أي شخص سبق أن قمت بإرسال هذه الأشياء إليه ـ غيتي

خدمات أمازون

أمازون:

وتشمل كل ما اشتريته من سوق أمازون الالكتروني بالإضافة إلى الأشياء التي وضعتها للتو في سلة التسوق الخاصة بك أو بحثت عنها أو أضفتها إلى قائمة ما تتمنى شراءه (wish list)، أو اكتفيت بتصفحها على موقع أمازون والمواقع الأخرى المملوكة للشركة. وهم يعرفون جميع عناوينك وأسماء وعناوين أي شخص سبق أن قمت بإرسال هذه الأشياء إليه.

كيندل:

(كتب رقمية وكتب مسموعة): كل الكتب التي قرأتها وأين وصلت في قراءتها. تعرف شركة أمازون أيضا ما هي الكتب التي بحثت عنها أو قرأت نماذج منها، وما هي المقاطع التي ركزت عليها في كيندل.

برايم فيديو:

خدمة بث فيديو، ومنها تعرف شركة أمازون ما الذي شاهدته أو بحثت عنه أو تصفحته.

تويتش (خدمة بث ألعاب):

ومن خلالها تعرف شركة أمازون ما الذي شاهدته أو بحثت عنه أو تصفحته.

رينغ (أجراس أبواب ذكية ومعدات أمنية):

وهي خدمة خاصة بالعملاء الذين لديهم خطة تسجيل مدفوعة، حيث تقوم أمازون بتخزين مقاطع فيديو لمدة 30 إلى 120 يوما اعتمادا على الموقع، أو حتى يقوم العميل بحذف الفيديو يدويا.

IMDB (قاعدة بيانات للأفلام والمسلسلات):

على الرغم من أن هذه الخدمة لا تثير الكثير من المخاوف المتعلقة بالخصوصية في عالم أمازون، فإن ذوقك في الأفلام يمكن أن يقول الكثير عنك.

غود ريدز (شبكة اجتماعية تركز على الكتب):

قد يكون التركيز في هذه الخدمة على الكتب، لكن أمازون تعمل أيضا على إنشاء رسم بياني اجتماعي لعشاق الكتب من المشتركين في هذه الخدمة، بالإضافة إلى الحصول على مزيد من التفاصيل حول نوعية المواضيع التي يهتم بها الأعضاء.

أليكسا:

هذا هو اسم مساعدة أمازون الافتراضية والتي تستحق قسما خاصا بها، حيث إن آثارها واسعة للغاية. بالطبع أليكسا تعرف كل الأشياء التي تطلبها منها، لكن هذه هي البداية فقط.

لا تسجل أمازون كل ما تقوله، بل تبدأ بالتسجيل عندما تسمع استدعاء أليكسا عبر كلمة تنبيه معينة (مثل أليكسا، أمازون، الكمبيوتر). لكن هناك حالات يجري فيها تنشيط أليكسا عن غير قصد ويحدث فيها تجميع لصوت لم تكن تنوي إرساله إلى أمازون.

من بين المواقف التي أثارت الجدل مؤخرا بشأن من يستمع إلى هذه المقتطفات الصوتية في أمازون ولأي غرض، ما ذكرته وكالة بلومبرغ في أبريل/نيسان من أن فريقا من موظفي ومتعهدي أمازون في جميع أنحاء العالم يستمع إلى محادثات المستهلكين مع أليكسا، ما يعزز من المخاوف القائمة بشأن وجود جهاز يستمع دائما إلى محادثاتنا.

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن متحدث باسم شركة أمازون قوله إن الشركة تقوم فقط باستعراض "عدد صغير جدا من التفاعلات من مجموعة عشوائية من العملاء من أجل تحسين تجربة العملاء"، بما في ذلك إدخال تحسينات على ميزة التعرف على الكلام، كما أكدت الشركة أن الوصول إلى هذه البيانات يخضع لرقابة مشددة ويقتصر على عدد صغير الموظفين.

يمكن لعدد محدود من الموظفين أيضًا الوصول إلى معلومات تحديد الموقع من أجل تحسين الميزات الخاصة بالموقع عندما تسأل أليكسا مثلا عن مكان أقرب مقهى.

كل الكتب التي قرأتها وأين وصلت في قراءتها تعرف شركة أمازون أيضا ـ غيتي

ماذا بعد؟

مفتاح أمازون:

وهي خدمة توصيل اختيارية للأعضاء المشتركين في خدمة برايم مخصصة لتسليم البضائع المطلوبة عبر الإنترنت إلى داخل منزلك أو سيارتك أو صندوق البريد الخاص بك خلال أوقات محددة.

تهدف هذه الخدمة إلى منع سرقة الطرود المرسلة من أمازون إذا تركت خارج المنزل بسبب عدم وجود أصحاب المنزل.

تؤكد شركة أمازون أن الموظفين لا يدخلون المنزل أو المكان المحدد لتسليم الطرود دون إذن صريح، وأن موظفي التوصيل لا يحصلون من تلقاء أنفسهم على رموز دخول المنزل، وأنهم يخضعون جميعا لفحص خلفيتهم الجنائية.

أمازون غو:

وهي متاجر تابعة للشركة لا يوجد بها صراف (كاشير)، حيث يمكن للعملاء دخول المتجر بعد تثبيت تطبيق (أمازون غو) على هواتفهم الذكية والدخول إليه بحسابهم في موقع أمازون، وبعد ذلك يمكن للمتسوق أن يختار المنتجات التي يرغب في شرائها، وستظهر الفاتورة على هاتفه.

تعتمد الشركة في خدمة أمازون غو على مراقبة محكمة لممرات المتاجر باستخدام مجموعة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار لتحديد ما يشتريه الشخص من على الأرفف.

الإعلان:

تعد الإعلانات من بين أسرع القطاعات نموا في أمازون، وهي شهادة للشركة على مدى معرفتها بك.

وتقول أمازون: "نحن نقسم الجمهور إلى شرائح ونعرض إعلانات قائمة على الاهتمامات، وذلك بناءً على مجموعة متنوعة من أنشطة التسوق مثل التصفح وسلوكيات الشراء".

وتضيف أمازون إنها تستخدم أحيانا معلومات حصلت عليها من جهات أخرى للتأكد من وصول الإعلان إلى الجمهور المستهدف.

لكن أمازون تتيح للعملاء الفرصة لإلغاء الاشتراك في الإعلانات من خلال اختيار "عدم إظهار الإعلانات التي تستهدف الاهتمامات من أمازون" في صفحة تفضيلات الإعلانات.

ما الذي تستطيع فعله؟

حذف سجل التصفح الخاص بك. تقدم أمازون بعض الخيارات للحد من عملية جمع المعلومات التي تقوم بها. على سبيل المثال، يمكنك حذف سجل التصفح وإيقاف تشغيل مجموعة بيانات التصفح.

كتم الصوت وحذف التسجيلات، تحتوي أجهزة إيكو المزودة بدعم من أليكسا على زر إيقاف تشغيل الميكروفون الفعلي الذي يمكن الضغط عليه لضمان عدم حدوث تسجيل.

توفر أمازون أيضا خيارا لحذف التسجيلات التي أعدتها أليكسا.

اختر بدائل: لا يوجد متجر آخر يقدم هذا القدر من الاختيارات مثل أمازون، لكن هناك متاجر عملاقة أخرى مثل وولمارت وتارغت بالإضافة إلى خيارات أخرى للوسائط الرقمية وأجهزة المنزل الذكية ومنافذ البيع بالتجزئة.

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