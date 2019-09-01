في عيد ميلاده الـ96: محارب قديم يحطم رقما قياسيا بالغوص [فيديو]

احتفل أحد قدامي المحاربين في الحرب العالمية الثانية بعيد ميلاده السادس والتسعين بكسر رقمه القياسي كأكبر الغواصين عمرا، على عمق ارتفاع مبنى مكون من 15 طابقا.

تحطيم الرقم القياسي

تُعد السفينة (زينوبيا) وهي سفينة شحن كانت محملة بشاحنات غرقت قبالة لارنكا في قبرص عام 1980 موقعا شهيرا للغوص.

حطام السفينة يقع على عمق يعادل ارتفاع مبنى مكونا من 15 طابقا.

غاص (راي وولي) أحد قدامي المحاربين في الحرب العالمية الثانية إلى عمق بلغ 42.4 مترا تحت الماء لمدة 48 دقيقة محطما رقمه القياسي السابق والذي كان على عمق 40.6 مترا لمدة 44 دقيقة.

هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يكسر فيه (وولي) رقما قياسيا.

قال وولي "لو بقيت قادرا على الغوص وظل أصدقائي مستعدين لفعل ذلك معي يحدوني الأمل في أن أتمكن من تكرار التجربة العام المقبل".

في عامه ال96 (راي وولي) يحطم رقما قياسيا في الغوص

وولي .. المحارب القديم: