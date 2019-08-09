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أبل ترصد جوائز لمن يعثر على ثغرات أمنية في أجهزة آيفون

9/8/2019

عرضت شركة (أبل) مكافآت تصل إلى مليون دولار لمن يرصد، ثغرات في أجهزة آيفون، وسط مخاوف من اختراق أجهزة الهواتف الخاصة بالمعارضين والصحفيين والحقوقيين.

جوائز ومكافآت:
  • شركة أبل عرضت المكافآت لمن يرصد من الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني ثغرات في أجهزة آيفون، وهي أكبر مكافأة تعرضها شركة لتوفير الحماية من القراصنة.
  • يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اختراق الحكومات أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بالمعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
  • في مؤتمر (القبعة السوداء) السنوي لأمن الإنترنت في لاس فيغاس الخميس قالت الشركة إنها ستفتح الباب أمام جميع الباحثين، وستضيف برنامج ماك وأهدافا أخرى، وستعرض مجموعة من المكافآت تسمى لأصحاب النتائج الأكثر أهمية.
  • جائزة المليون دولار ستتاح فقط لمن يرصد ثغرة تتيح الوصول إلى نظام تشغيل آيفون عن بُعد بدون أي تصرف من مستخدم الهاتف.
كبير ضباط الأمن في فيسبوك، يلقي كلمة خلال مؤتمر لأمن المعلومات
جائزة الثغرات:
  • كانت الجائزة الأكبر السابقة التي عرضتها أبل تبلغ 200 ألف دولار لمن يبلغها عن الثغرات التي يمكن معالجتها بتحديثات البرنامج حتى لا تكون مكشوفة للمجرمين والجواسيس.
  • يدفع متعاقدون ووسطاء حكوميون ما يصل إلى مليوني دولار للحصول على أكثر تقنيات التسلل فاعلية بغرض الحصول على معلومات من الأجهزة، وتبيع شركات خاصة ومن ضمنها مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية أدوات تسلل للحكومات.
  • قالت الشركة في بيان "تطور مجموعة إن.إس.أو تكنولوجيا مرخصة لوكالات المخابرات وإنفاذ القانون بهدف وحيد هو منع الإرهاب والجريمة والتحقيق فيهما" وأضافت "إنها ليست أداة لاستهداف الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم أو لإسكات المنتقدين".
المصدر : رويترز
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