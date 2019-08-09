أبل ترصد جوائز لمن يعثر على ثغرات أمنية في أجهزة آيفون

عرضت شركة (أبل) مكافآت تصل إلى مليون دولار لمن يرصد، ثغرات في أجهزة آيفون، وسط مخاوف من اختراق أجهزة الهواتف الخاصة بالمعارضين والصحفيين والحقوقيين.

جوائز ومكافآت:

شركة أبل عرضت المكافآت لمن يرصد من الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني ثغرات في أجهزة آيفون، وهي أكبر مكافأة تعرضها شركة لتوفير الحماية من القراصنة.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اختراق الحكومات أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بالمعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

في مؤتمر (القبعة السوداء) السنوي لأمن الإنترنت في لاس فيغاس الخميس قالت الشركة إنها ستفتح الباب أمام جميع الباحثين، وستضيف برنامج ماك وأهدافا أخرى، وستعرض مجموعة من المكافآت تسمى لأصحاب النتائج الأكثر أهمية.

جائزة المليون دولار ستتاح فقط لمن يرصد ثغرة تتيح الوصول إلى نظام تشغيل آيفون عن بُعد بدون أي تصرف من مستخدم الهاتف.

كبير ضباط الأمن في فيسبوك، يلقي كلمة خلال مؤتمر لأمن المعلومات

جائزة الثغرات: