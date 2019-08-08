حسن بنجلّون.. مناضل السينما المغربية

يعيد المخرج المغربي، حسن بنجلّون، الاعتبار لأبطال أفلامه ويحنو عليهم، فيصبحون كأنهم أفراد في عائلة المشاهد.

المشاهد الذي يود لو يمد إليهم يد المساعدة، ويدفع عنهم ظلما، يودي بحياتهم أو يجعلهم مهمشين ومنفيين في زمانهم.

يعتبر حسن بنجلون (69 سنة)، من أغزر المخرجين المغاربة إنتاجا وإخراجا للأفلام السينمائية الطويلة، ويعتبر من رواد السينما المغربية المعاصرة.

”فين ماشي يا موشي“

يسرد فيلم "فين ماشي يامواشي" لمخرجه بنجلون أحداثاً تاريخية تهم الهجرة والوجدان وحلم الإنسان.

يعتبر العمل واحد من الأفلام الروائية الطويلة التي تميز تجربة بنجلّون من خلال الاشتغال على قضايا ومواضيع قريبة من المجتمع، خاصة قضايا ذات بعد إنساني وحقوقي وجمالي تنتصر في العمق لروح الإنسان، كما تقدم ما تفيد للجمهور.

يجلس المخرج الذي يفكر في تصوير فيلمه الوثائقي عن هضبة الفوسفات، متأملا الأضرحة والمزارات على جنبات الطريق، والتضاريس القاسية.

في مدينة أبي الجعد، وجد المخرج حسن بنجلون الفضاء خصبا لتصوير فيلمه ”فين ماشي يا موشي“ سنة 2007، وهو الفيلم الذي لقي اهتماما كبيرا من قبل الجمهور.

تجربة روائية ووثائقية وتلفزيونية

لم تمنع مهنة بنجلّون في مجال الصيدلة، بعد دراسة جامعية بالعاصمة الفرنسية باريس، من مجاراة عشقه للسينما كعلامة فارقة لترسيخ حلم راوده منذ زمن.

بدأ بنجلّون بصقل موهبته منذ بداياتها، لتثمر العديد من الأفلام الطبية القصيرة والريبورتاجات بالتكوين والدراسة الأكاديمية.

سافر من جديد إلى باريس لدراسة السينما خلال الثمانينيات من القرن الماضي، وتخرج من معهد الكونسيرفاتوار الحر للسينما الفرنسية تخصص إخراج.

قام بالعديد من الدورات التدريبية التي تعنى بمجال السمعي والبصري وصناعة أشرطة وثائقية ودعائية إعلانية خاصة بالقناة الفرنسية ”فرانس تروا“، والمشاركة في ورش كثيرة في مجال تخصصه، وهو ما طور تجربته السينمائية.

كل ذلك فضلاً عن تكوينه في مجال كتابة السيناريو ببوردو الفرنسية في بداية التسعينيات من القرن الماضي.

كل هذا أهّل المخرج حسن بنجلّون، ليعتبر من أنشط المخرجين المغاربة على مستوى الإخراج والإنتاج.

خيال وشاعرية متقنة

يُجمع العديد من المتابعين أن تجربة المخرج، ارتكزت بالأساس على إنجاز أفلام هاوية، وهي المرحلة التي كرست عشقه للسينما وتدرجه المهني في المجال السينمائي بكل احترافية عالية.

منذ سنة 1990 وحتى الآن، أخرج حسن بنجلون ما يقارب 13 فيلما سينمائيا طويلا، فضلا عن العديد من الأفلام التلفزيونية والوثائقية.

من تلك الأفلام ”عرس الآخرين“، ثم ”يا ريت“، و“أصدقاء الأمس“ بطولة الممثل محمد مفتاح والراحل حسن الصقلي، و“محاكمة امراة“، و“شفاه الصمت“، و“الغرفة السوداء“.

متعدد المواهب

كُرم بنجلون في عدد من المهرجانات منها ملتقى سينما المجتمع ببئر مزوي، ومهرجان السينما الأفريقية بخريبكة، ومهرجان الأيام السينمائية لدكالة بالجديدة.

يمكن اعتبار المخرج حسن بنجلّون، فنانا متعدد المواهب، فهو كاتب سيناريو ومنتج، مشاء بين الروائي القصير والطويل والوثائقي والتلفزيوني.

مواضيع أفلامه كثيرة وخصبة، لكنها دائما تنتصر لروح الإنسان والمجتمع بحس نضالي متقد، وبتقنية عالية تنهل من تجارب سينمائية عالمية رائدة.

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