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العفو الدولية تحذر زائري أمريكا من انتشار السلاح بين السكان

أمريكيون يحتجون على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لولاية تكساس بعد حادث إل باسو
أمريكيون يحتجون على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لولاية تكساس بعد حادث إل باسو
8/8/2019

أصدرت منظمة العفو الدولية الأربعاء تحذير سفر لزائري الولايات المتحدة بتوخي أقصى درجات الحذر، بعد حوادث إطلاق النار الجماعية التي وقعت مؤخرا.

قالت المنظمة إنها أصدرت التحذير "بسبب تفشي العنف بالأسلحة النارية، والذي أصبح منتشرا في الولايات المتحدة لدرجة أنه يصل إلى حد أزمة حقوق إنسان".     

جاء التحذير على غرار تحذيرات السفر التي تصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية للرعايا الأمريكيين في الخارج.

أهم ما جاء في التحذير
  • يتعين على الأشخاص الذين يتوجهون إلى البلاد، أن يكونوا "يقظين للغاية في جميع الأوقات وأن يكونوا حذرين من انتشار الأسلحة النارية بين السكان".   
  • يتعين تجنب الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة، خاصة الفعاليات الثقافية ودور العبادة والمدارس والمراكز التجارية.    
  • الحكومة الأمريكية "غير راغبة لضمان الحماية ضد العنف بالأسلحة النارية، رغم أنها ملزمة بقانون حقوق الإنسان الدولي، أن تنفذ تدابير لتنظيم حيازة الأسلحة النارية وحماية حقوق الشعب".
خلفيات
  •  وقع أكثر من 250 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي 2019.
  • يعتبر حادث إطلاق النار، الذي وقع السبت الماضي من أكثر عمليات القتل الجماعية عنفا ودموية في تاريخ أمريكا الحديث.
  •  وقع الحادث في مجمع وول مارت بالقرب من المجمع التجاري سييلو فيستا بمدينة إل باسو بولاية تكساس وأودى بحياة 20 شخصًا وإصابة 26 آخرين.
  • بعد ساعات قليلة من الحادث، قُتل تسعة أشخاص جراء إطلاق نار في دايتون بولاية أوهايو شمال غربي أمريكا.
  • أصبحت عمليات إطلاق النار في أمريكا الآونة الأخيرة، دموية إلى حد كبير، بعضها أسفر عن قتلى بالعشرات، وإصابات بالمئات مثل حادثة إطلاق النار في أحد فنادق لاس فيغاس عام 2017.
المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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