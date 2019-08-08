العفو الدولية تحذر زائري أمريكا من انتشار السلاح بين السكان

أصدرت منظمة العفو الدولية الأربعاء تحذير سفر لزائري الولايات المتحدة بتوخي أقصى درجات الحذر، بعد حوادث إطلاق النار الجماعية التي وقعت مؤخرا.

قالت المنظمة إنها أصدرت التحذير "بسبب تفشي العنف بالأسلحة النارية، والذي أصبح منتشرا في الولايات المتحدة لدرجة أنه يصل إلى حد أزمة حقوق إنسان".

جاء التحذير على غرار تحذيرات السفر التي تصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية للرعايا الأمريكيين في الخارج.

أهم ما جاء في التحذير

يتعين على الأشخاص الذين يتوجهون إلى البلاد، أن يكونوا "يقظين للغاية في جميع الأوقات وأن يكونوا حذرين من انتشار الأسلحة النارية بين السكان".

يتعين تجنب الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة، خاصة الفعاليات الثقافية ودور العبادة والمدارس والمراكز التجارية.

الحكومة الأمريكية "غير راغبة لضمان الحماية ضد العنف بالأسلحة النارية، رغم أنها ملزمة بقانون حقوق الإنسان الدولي، أن تنفذ تدابير لتنظيم حيازة الأسلحة النارية وحماية حقوق الشعب".

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